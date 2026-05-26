La AECC atendió en 2025 a más de 177.000 personas y contó con una red de más de 3.000 investigadores

La AECC analiza 2025, en el que atendió "a más de 177.000 personas" y contó con una red de "más de 3.000 investigadores" - AECC

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha hecho balance de 2025, año en el que atendió "a más de 177.000 personas" y contó con una red de "más de 3.000 investigadores en torno a 792 proyectos en desarrollo en 38 provincias y con una inversión de que alcanza los 157 millones de euros".

Ello se traduce en "la red de investigación oncológica más importante del país", han indicado desde este organización con motivo de la celebración, este martes en Madrid, de su Asamblea anual. En la misma se ha expuesto que el año pasado, impulsó "282 nuevas adjudicaciones con una inversión de 40 millones de euros" en esta materia.

A juicio de los miembros de la AECC, el objetivo ha sido "liderar el esfuerzo de la sociedad española por disminuir el impacto del cáncer y mejorar la vida de las personas", como se incluye en su nuevo 'Plan Estratégico 2025-2028'. Para ello, ha asegurado haber trabajado "en cuatro grandes líneas de actuación", siendo estas las de "impulsar la investigación; promover la prevención los hábitos de vida saludables; apoyar y acompañar a pacientes y familiares con una atención integral y humanizada; además de ser una entidad de impacto social promoviendo políticas públicas, avances regulatorios y sociales que beneficien a las personas afectadas con cáncer".

"Debemos ser conscientes, y debemos hacer conscientes a quienes nos gobiernan, de que el cáncer no es un problema coyuntural, sino estructural, el mayor desafío sociosanitario, y, por tanto, los presupuestos para avanzar contra la enfermedad deben ser también estructurales", ha declarado el presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, quien ha añadido que la "despriorización del cáncer" actual en Europa puede "costar millones de vidas en el futuro".

CADA AÑO SON DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER 300.000 CIUDADANOS EN ESPAÑA

En este sentido, ha destacado que "cada año se diagnostican cerca de tres millones de casos de cáncer en Europa y casi 300.000 en España". Ante ello, la AECC ha explicado que "solamente una investigación centrada en el paciente conseguirá superar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer en 2030", aspecto en el que ha expuesto que "durante el año se obtuvieron 354 nuevos resultados de investigación en prevención, detección precoz y tratamientos".

Además, ha puesto de relieve "el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas a la investigación oncológica con la novedad de incorporar una línea específica en 'Biología y Medicina de la Prevención', con el objetivo de comprender mejor las causas y los mecanismos biológicos de la enfermedad y avanzar hacia estrategias de prevención más precisas y personalizadas". También, el programa 'Ciencia para Todos' "acercó la investigación a la ciudadanía con un millar de actividades", con una asistencia de "medio millón de personas", ha informado.

"La investigación es clave para seguir aumentando los índices de supervivencia en cáncer", motivo por el que se tiene "el firme compromiso de seguir impulsando la investigación oncológica" como uno de los "principales pilares de actuación", ha sostenido, por su parte, la directora general de esta organización, Isabel Orbe, quien ha agregado que el "objetivo" es "contribuir a estabilizar la carrera del investigador, priorizando aquellos tumores de supervivencia baja o estancada, con procesos rigurosos de adjudicación por concurso público, que garanticen la excelencia de los proyectos financiados".

Por otra parte, esta entidad ha puesto en valor el impulso de "una atención integral, humanizada y centrada en las personas con cáncer para mejorar su calidad de vida asegurando la equidad en el acceso a la mejor atención y tratamientos, así como su plena inclusión social". Aunque ha atendido por diferentes medios, ha asegurado que "el servicio de atención telefónica (900 100 036), único en Europa y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, continuó siendo un recurso esencial de información, orientación y acompañamiento", con "244.000 llamadas".

Junto a ello, ha enfatizado en la importancia de la prevención, y es que "hasta el 40 por ciento de los casos de cáncer podrían evitarse adoptando hábitos de vida saludables y generando entornos que favorezcan la salud". "La lucha contra el tabaquismo y las nuevas formas de consumo entre los jóvenes sigue siendo una prioridad", ya que el tabaco "sigue siendo la principal causa evitable de cáncer", ha manifestado, para añadir que siguió desarrollando iniciativas como 'Proyecto Zero', "que sitúan a los jóvenes como agentes de cambio frente al tabaquismo y los nuevos dispositivos", además de campañas como 'Real Fest', "dirigidas a denunciar la presencia de la industria tabacalera en espacios de ocio frecuentados por jóvenes".

RECLAMA "LA ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA PENDIENTE"

Al respecto, ha reclamado "la actualización legislativa pendiente, como la Ley de Tabaco y el Real Decreto, que regulan, entre otras cosas, los sabores de los productos relacionados y las bolsas de nicotina, con el objetivo de proteger a la población, especialmente a los jóvenes, de los efectos perniciosos del tabaco, que mata a la mitad de quien lo consume".

En este ámbito preventivo, la AECC ha indicado que llegó, en 2025, "a 1.400.000 beneficiarios con acciones dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables y reducir factores de riesgo como el tabaquismo". Asimismo, ha asegurado que reforzó su labor en detección precoz, "recordando la importancia de la participación en los programas de cribado poblacional para mejorar el pronóstico y la supervivencia de algunos tipos de cáncer".

También, ha expuesto que impulsó, "junto a otras 24 entidades", la iniciativa 'Más Datos Cáncer' para "mejorar el acceso, la calidad y la homogeneidad de la información disponible sobre la enfermedad para orientar políticas sanitarias más equitativas, ajustadas a la realidad territorial y que mejore la atención a las necesidades reales de pacientes y familiares".

Por último, y tras concretar que cuenta "con más de 764.000 socios colaboradores, 1.355 profesionales" y "más de 37.000 voluntarios", ha informado de que "casi el 90 por ciento de los ingresos" proceden "de fuentes privadas". "Cerca del 60 por ciento de los gastos" se destinó "a impulsar y sostener servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento para pacientes de cáncer y familiares", mientras que "el 25 por ciento" se fue "a sufragar proyectos de investigación oncológica" y "un 16 por ciento se destinó a iniciativas y actividades de información y concienciación", ha finalizado.