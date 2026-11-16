AEACaP propone cinco medidas para reducir las demoras en la atención al cáncer de pulmón, entre ellas ampliar el cribado

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) ha propuesto cinco medidas, recogidas en el informe 'Cáncer de pulmón: diagnóstico de la situación en España', para reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a las personas con esta enfermedad en España, entre ellas establecer vías de evaluación prioritaria para los tumores más urgentes, ampliar los programas de cribado, garantizar el diagnóstico molecular y reforzar los registros de pacientes.

La asociación reclama estas medidas ante la previsión de que en 2026 se diagnostiquen más de 34.000 nuevos casos de cáncer de pulmón en España, entre el 70% y el 80% de ellos en fases avanzadas. La supervivencia a los cinco años del diagnóstico se sitúa en el 19,9%, según los datos recogidos en el informe. A esta situación se suman las demoras en el acceso a los tratamientos innovadores. En 2025, el tiempo medio transcurrido hasta la financiación de medicamentos oncológicos después de su aprobación europea fue de 627 días, frente a los 180 días establecidos como referencia por la directiva europea.

El presidente de AEACaP, Bernard Gaspar, ha señalado que el cáncer de pulmón es el tumor que más fallecimientos provoca, pese a que solo recibe el 4% de la inversión pública oncológica. "Queremos contribuir a que la respuesta sea cada vez más ágil y homogénea, acorde al impacto de la enfermedad", ha afirmado.

VÍAS PRIORITARIAS Y TRANSPARENCIA EN LOS PLAZOS

Entre las medidas propuestas, AEACaP plantea establecer una vía de evaluación prioritaria, denominada "urgencia oncológica", con plazos máximos de negociación de 90 días para tumores con una supervivencia metastásica inferior al 15%. También reclama publicar y auditar trimestralmente, mediante datos abiertos, los tiempos reales de incorporación de los medicamentos en cada comunidad autónoma, con el objetivo de identificar las diferencias territoriales y disponer de información comparable.

AMPLIAR EL CRIBADO Y GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR

La asociación propone extender los programas de cribado al cáncer de pulmón e incorporar el diagnóstico molecular a la cartera común de servicios mediante un protocolo nacional único. Actualmente, España cuenta con programas de cribado para los cánceres de colon, mama y cérvix, pero no para el de pulmón.

En este ámbito, AEACaP destaca iniciativas piloto como CASSANDRA. El investigador Luis Montuenga, de la Clínica Universidad de Navarra, ha defendido que la detección temprana puede cambiar significativamente el pronóstico y ha señalado que estos proyectos permiten avanzar hacia una implantación responsable.

El informe también subraya la importancia de garantizar el acceso al diagnóstico molecular y a las pruebas de biomarcadores desde las primeras etapas del proceso asistencial, para orientar las decisiones terapéuticas y facilitar una medicina personalizada.

El jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz y presidente de SEOM, Javier de Castro, ha incidido en la necesidad de asegurar circuitos ágiles y coordinados para realizar estas pruebas en el momento adecuado.

Como cuarta medida, AEACaP propone apoyar y dotar el Registro de Tumores Torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), así como integrar evidencia de vida real en los informes de posicionamiento terapéutico. Y, por último, reclama desarrollar una estrategia nacional específica frente al cáncer de pulmón que permita abordar de forma coordinada los retos de esta enfermedad y avanzar hacia una atención más homogénea en todo el territorio.

UNA CAMPAÑA PARA VISIBILIZAR LA ESPERA

Junto a la presentación del informe, la asociación ha impulsado la campaña '¿A qué estamos esperando?', con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora el 17 de noviembre. La iniciativa utiliza la metáfora de una sala de espera y testimonios de pacientes para visibilizar tanto los tiempos que registra el sistema sanitario como la incertidumbre que experimentan las personas afectadas.

El documento recoge que el 73% de los pacientes no era consciente del riesgo de padecer la enfermedad y que el 78,2% consideraba insuficiente su conocimiento de los síntomas antes del diagnóstico. Además, el 97,6% afirma haber experimentado dificultades emocionales complejas de manejar y el 66,4% refiere un impacto negativo en su salud mental.

La vocal de la Junta Directiva de AEACaP y participante en la campaña, Stéphanie Oyonarte Da Rocha, ha explicado que la espera puede comenzar incluso antes del diagnóstico, por el desconocimiento de los síntomas y de los factores de riesgo. Por ello, ha reclamado que la información llegue antes y que el apoyo emocional forme parte del proceso asistencial.