Adiós al pinchazo diario: la monitorización continua de glucosa cambia la vida de los pacientes con diabetes tipo 2

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más difíciles de controlar para quienes la padecen, y mantener los niveles de glucosa en sangre dentro del rango objetivo puede ser complicado. Con el tiempo, los niveles elevados de glucosa en sangre de forma constante pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves relacionadas con la diabetes, como ceguera, amputaciones, enfermedades cardíacas y muerte prematura.

La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes en el mundo. Para las personas con diabetes, controlar los niveles de glucosa en sangre, que se miden mediante una prueba de laboratorio llamada hemoglobina glicosilada (HbA1c), es fundamental para reducir el riesgo de desarrollar complicaciones graves, las cuales pueden generar costos sanitarios significativos.

Por su parte, las pruebas de glucosa en sangre mediante punción digital se utilizan habitualmente para controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2 y para orientar las terapias, la dieta y la actividad física.

Más recientemente, la monitorización continua de glucosa (MCG) ha presentado una alternativa menos dolorosa. Las personas con diabetes llevan un pequeño sensor en el dorso del brazo que transmite las mediciones de glucosa a su teléfono móvil (o a un lector específico). Este dispositivo monitoriza los niveles de glucosa durante todo el día y la noche, y las alarmas avisan al usuario cuando los niveles son demasiado altos o demasiado bajos.

DE LA MEDICIÓN MANUAL AL MAPA DE SALUD EN TIEMPO REAL

Un importante ensayo clínico ha demostrado que la monitorización continua de glucosa en tiempo real (MCG) mejora significativamente el control de la glucosa en sangre en adultos con diabetes tipo 2 tratados con insulina basal, según expertos de la Universidad de Nottingham (Reino Unido).

Los resultados del estudio, publicados en 'The Lancet Diabetes and Endocrinology', respaldan el uso de tecnologías avanzadas de monitorización de la glucosa para mejorar los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2.

Los investigadores llevaron a cabo el ensayo FreeDM2, que comparó la eficacia de la monitorización continua de glucosa (MCG) con la medición tradicional de la glucosa en sangre mediante punción digital en adultos con diabetes tipo 2.

UNA ALTERNATIVA MÁS PRECISA AL PINCHAZO TRADICIONAL

Si bien la monitorización continua de la glucosa (MCG) ha transformado la atención de la diabetes tipo 1 y ahora se considera un tratamiento estándar en el Reino Unido, las personas con diabetes tipo 1 solían tener dificultades para acceder a ella. Sin embargo, el papel de la MCG en las personas con diabetes tipo 2, especialmente entre quienes utilizan terapias más recientes, sigue siendo incierto, lo que limita su acceso.

En el ensayo FreeDM2, 303 participantes fueron asignados aleatoriamente a monitorización continua de glucosa en tiempo real o a monitorización continua de glucosa mediante punción digital durante un período de autocontrol de 16 semanas, antes de recibir apoyo de un médico durante otras 16 semanas. Los participantes que utilizaron la monitorización continua de glucosa experimentaron reducciones significativamente mayores en los niveles de HbA1c en comparación con aquellos que utilizaron la monitorización de glucosa mediante punción digital, tanto a las 16 como a las 32 semanas, lo que pone de manifiesto el beneficio sostenido de la monitorización continua de glucosa en ambas fases de atención, tanto independiente como supervisada por un médico.

La doctora Emma Wilmot, codirectora del estudio, perteneciente a la Universidad de Nottingham y consultora honoraria del University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust, declara: "La diabetes es extremadamente difícil de controlar. El ensayo FreeDM2 pone de manifiesto cómo la monitorización continua de glucosa (MCG) puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 tratada con insulina basal. Los participantes a quienes apoyé durante el ensayo me comentaron que el uso de la MCG les proporcionó una nueva perspectiva sobre el control de su diabetes, y muchos la describieron como un cambio radical en sus vidas. Queremos agradecer a todos los que participaron en este estudio transformador. Esperamos que más personas con diabetes tipo 2 se beneficien de estos hallazgos en el futuro".

Este importante estudio refuerza la necesidad de ampliar el uso de la monitorización continua de la glucosa (MCG) a algunas personas con diabetes tipo 2, si bien se requiere un análisis para confirmar su rentabilidad. Asimismo, subraya la importancia de garantizar que las personas con diabetes tipo 2 que cumplen los requisitos para la MCG, según las directrices nacionales vigentes, tengan acceso a ella.

Esta investigación fue financiada por el Centro de Investigación Biomédica Imperial del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), el Centro de Investigación Biomédica de Cambridge del NIHR y el Servicio Nacional de Salud (NHS) del este de Inglaterra. El estudio fue financiado por Abbott Diabetes Care.