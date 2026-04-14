Adicción a metanfetaminas, GHB o mefedrona: el riesgo que conlleva el 'chemsex'

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las personas que practican 'chemsex' presentan trastornos adictivos a sustancias estimulantes como las metanfetaminas, GHB/GBL o mefedrona y otras catinonas, según el médico y vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Pablo Vega Astudillo.

El 'chemsex' o el uso intencional de drogas psicoactivas antes o durante las relaciones sexuales para "intensificar, facilitar o prolongar" el placer y la experiencia sexual es una realidad "cada vez más frecuente" en los dispositivos de atención a la salud mental, sobre todo en las unidades de adicciones.

Estas sustancias, según los especialistas, tienen un alto potencial adictivo, especialmente cuando se consumen en patrones "compulsivos y prolongados", como ocurre en las sesiones de 'chemsex', en las que, además, es frecuente el policonsumo, lo que complica aún más el cuadro clínico.

"El 'chemsex' implica el uso de sustancias psicoactivas en contextos de alta intensidad emocional y refuerzo inmediato (placer, desinhibición, conexión social), lo que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias", ha reflexionado el médico.

Pablo Vega ha subrayado que el consumo de sustancias asociado al 'chemsex' no debe entenderse como una conducta aislada, sino como la "interacción entre una sustancia y un cerebro vulnerable", y este contexto facilita tanto la dependencia psicológica como la neurobiológica.

Según el experto, los usuarios de esta práctica también presentan, con mayor probabilidad, una mayor prevalencia de otros trastornos mentales como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la personalidad o trastornos relacionados con el trauma.

LA PATOLOGÍA DUAL COMO NORMA GENERAL

En este sentido, el vicepresidente de la SEPD ha señalado que la evidencia clínica y la experiencia asistencial apuntan a que la patología dual (la confluencia en una misma persona de una adicción y otro trastorno mental) "es más la norma que la excepción" en el contexto del 'chemsex'.

"Aunque los datos exactos pueden variar, una proporción muy significativa de personas que practican 'chemsex' presenta simultáneamente un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias", ha sostenido.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de un "abordaje integrado de todos los trastornos" para intervenir sobre las causas subyacentes y "no solo sobre los síntomas". Además, Pablo Vega Astudillo ha destacado que el abordaje integral y simultáneo también "mejora la adherencia a los tratamientos y reduce las recaídas y las conductas de riesgo".

La Fundación Patología Dual ha puesto en marcha, precisamente, un curso sobre esta práctica sexual, que proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para comprender, evaluar y abordar de manera efectiva estas realidades emergentes en la práctica clínica.

Para Pablo Vega, este tipo de formaciones son "fundamentales porque todavía existe una brecha importante" en la formación de profesionales. Según el experto, a día de hoy, muchos clínicos siguen "sin identificar el 'chemsex' como un fenómeno clínicamente relevante, no reconocen la patología dual subyacente y carecen de herramientas específicas de intervención".

"Este tipo de formación responde a una necesidad creciente en el sistema sanitario español y contribuye a sensibilizar a los profesionales, mejorar el diagnóstico precoz y promover un abordaje integral y basado en evidencia", ha concluido el experto.