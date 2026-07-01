Archivo - Adaptarse a la velocidad de aparición de los nuevos conocimientos, desafío para los jóvenes hematólogos, según experto - LIBRE DE DROIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Fernando Martín Moro, ha señalado que "uno de los principales desafíos para los jóvenes hematólogos es adaptarse a la velocidad con la que se generan nuevos conocimientos, tanto en el ámbito diagnóstico como clínico".

"La creciente complejidad biológica y tecnológica obliga a integrar gran cantidad de información sin perder la capacidad crítica ni la atención centrada en el paciente", ha indicado durante la celebración de la décima edición del 'Curso de Inmersión en la Hematología', iniciativa que ha coordinado y que impulsa el 'Grupo de Jóvenes Hematólogos' de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH Joven).

Según los responsables de esta acción formativa, la misma se ha convertido en un referente para los médicos internos residentes (MIR) que inician su especialización en esta disciplina. De hecho, está dirigida a residentes de primer y segundo año y nació con el objetivo de ofrecer una visión global y estructurada de una especialidad amplia y en constante evolución.

"El balance es claramente positivo: además de crecer en participación y contenidos, se ha consolidado como un espacio de encuentro y cohesión entre futuros hematólogos de toda España", han indicado, mientras que Martín Moro ha declarado que "ha permitido ofrecer una visión global de la especialidad desde etapas muy tempranas y ha contribuido a crear una comunidad de jóvenes hematólogos que comparten experiencias y conocimientos más allá de sus centros de origen".

'CURSO DE INMERSIÓN EN LA HEMATOLOGÍA', DE LA SEHH

Así, en esta décima edición del curso se han abordado los avances en biología molecular, inmunoterapia, terapias celulares y diagnóstico de precisión, los cuales están transformando la práctica clínica a gran velocidad, un escenario que supone un reto adicional para quienes se incorporan a la especialidad. De este modo, su programa ha ofrecido una formación transversal, combinando contenidos clínicos, tecnológicos y humanísticos.

"Este enfoque integral constituye una de las principales fortalezas", ha sostenido el también coordinador de esta formación e integrante del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Son Espases de Palma, el doctor José María Sánchez-Raga, quien considera "fundamental" que los residentes cuenten con "espacios de formación homogénea y de calidad, independientemente del hospital o la comunidad autónoma en la que trabajen".

En este se han analizado diversos aspectos, como el hecho de que la Hematología haya sido una de las especialidades médicas más transformadas por la revolución biomédica. La irrupción de las terapias CAR-T, el uso cada vez más sofisticado de biomarcadores y la capacidad para monitorizar la enfermedad a nivel molecular permiten desarrollar tratamientos más personalizados y eficaces.

"Hace apenas 10 años, muchos pacientes de leucemias, mielomas o linfomas avanzados tenían opciones terapéuticas muy limitadas", pero "hoy, gracias a la inmunoterapia y las terapias celulares, podemos ofrecer respuestas clínicas que antes eran impensables", ha proseguido Sánchez-Raga en esta cita, en la que también se ha expuesto que la patología no maligna y la Medicina transfusional evolucionan hacia modelos más precisos y personalizados, mejorando la seguridad y la calidad de vida.

Otro aspecto novedoso es el de la inteligencia artificial (IA), que comienza a desempeñar un papel relevante como herramienta de apoyo al diagnóstico, la investigación y la toma de decisiones clínicas. No obstante, los expertos han subrayado que su incorporación "debe ir acompañada de formación específica y criterio clínico".