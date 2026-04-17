Archivo - Las actividades en entornos naturales tienen un efecto protector significativo contra la soledad, según un estudio - DJELICS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las actividades al aire libre en entornos naturales "tienen un efecto protector significativo contra la soledad", según ha afirmado el investigador doctoral en Sociología de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU, por sus siglas en inglés), Sindre Johan Cottis Hoff, quien ha liderado un estudio al respecto.

Estas acciones constituyen "una valiosa herramienta para combatir la soledad", ha manifestado tras plantearse esta hipótesis. "Fortalecer el sentimiento de pertenencia, no solo a otras personas, sino también a los entornos naturales y al entorno, parece tener un efecto protector contra la soledad", ha puesto de manifiesto.

A juicio de Hoff, simplemente pasar tiempo al aire libre no tiene un efecto inmediato, sino que este depende de si las personas prestan atención a los diversos detalles que las rodean. Por ejemplo, ha citado, en este trabajo publicado en la revista especializada 'Health & Place', los sonidos, la luz, la vista del horizonte y los dibujos de las hojas de los árboles.

En este sentido, este trabajo señala que hacer ejercicio en entornos naturales, como correr, no necesariamente tiene el mismo efecto, ya que la atención suele centrarse en el rendimiento personal más que en el entorno. Para llegar a esta conclusión, se han realizado entrevistas a 2.500 personas, siendo uno de los objetivos identificar activos que podrían perderse debido al desarrollo excesivo y que merecen ser preservados.

UN DESAFÍO PARA LA SALUD PÚBLICA

"La soledad y la sensación de no pertenencia son importantes desafíos para la salud pública", ha continuado Hoff, que ha agregado que "si los entornos naturales se destruyen o se vuelven menos accesibles, esto puede resultar costoso para la sociedad". Frente a ello, "cuando uno se percibe a sí mismo como parte de la naturaleza, crea un sentimiento de pertenencia a una comunidad", ha explicado.

En opinión de Hoff, existe una explicación directa para ello, siendo esta que se satisface la profunda necesidad humana de pertenecer a una comunidad. Por su parte, la indirecta es que la naturaleza hace que los pensamientos relacionados con la soledad sean más constructivos. Los pensamientos destructivos son una de las principales razones por las que las personas luchan contra la soledad.

"La mayoría de las personas pueden responsabilizarse de su propio bienestar", ha declarado, para sostener también que otras "pueden necesitar un poco de ayuda para cuidarse a sí mismas". Por ello, "las autoridades municipales deberían tener en cuenta en su planificación el acceso de los residentes a las zonas naturales", ha subrayado.