Archivo - ACIS y AMAI TLP disponen un proyecto nacional para mejorar la comprensión social del trastorno límite de la personalidad - MOTORTION/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sin ánimo de lucro ACIS Inclusión Sin Límites y AMAI TLP han anunciado el lanzamiento de un proyecto de ámbito nacional con los objetivos de "mejorar la comprensión social del trastorno límite de la personalidad" y "promover una mayor sensibilización".

"Combatir el estigma y generar conocimiento sobre una de las condiciones de Salud Mental más incomprendidas", y que

afecta a miles de personas, son las otras metas de esta iniciativa, que busca, por tanto, "fomentar una conversación social más informada y empática" al respecto. Para ello, la pretensión es acercar a la ciudadanía "información rigurosa" sobre el impacto que esta condición tiene en la vida de quienes la experimentan y de sus entornos familiares.

En este sentido, ACIS Inclusión Sin Límites y AMAI TLP han expuesto que el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una elevada inestabilidad emocional, dificultades en el control de los impulsos y relaciones interpersonales complejas. "Aunque se estima que afecta a entre el 2 y el 8 por ciento de la población adulta, sigue siendo una de las patologías de Salud Mental más desconocidas y frecuentemente estigmatizadas", han explicado.

UNA MIRADA MÁS INCLUSIVA

Ante ello, esta acción contempla diferentes medidas orientadas a conocer la percepción social existente sobre este trastorno, promover la divulgación de información contrastada y generar conocimiento útil que contribuya a futuras acciones de sensibilización y concienciación. Para ello, se cuenta con impulsar la participación ciudadana y favorecer una mirada más inclusiva hacia las personas afectadas.

Estas organizaciones, que han indicado que este proyecto está dirigido a la ciudadanía en general y a profesionales de ámbitos estratégicos, como la educación, la salud, los servicios sociales, el entorno académico y los medios de comunicación, han señalado que mejorar la comprensión social "es un paso fundamental para combatir prejuicios, favorecer una detección más temprana y contribuir a que las personas afectadas reciban el apoyo y la comprensión que necesitan".

Por último, han informado de que este se va desarrollar durante los próximos meses y culminará su primera fase con la difusión de los principales resultados obtenidos, con el objetivo de aportar una visión actualizada sobre el grado de conocimiento y percepción social del trastorno límite de la personalidad en España. Posteriormente, se iniciará una segunda con acciones y campañas de divulgación y conocimiento.