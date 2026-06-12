El ácido tranexámico reduce las transfusiones en cirugías mayores sin aumentar los coágulos

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MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ácido tranexámico es un fármaco económico que previene el sangrado excesivo y estabiliza los coágulos sanguíneos. Se ha utilizado en cirugías cardíacas y algunas ortopédicas durante más de 30 años, pero los médicos no estaban seguros de si se podía usar de forma segura en otras cirugías mayores, especialmente en cirugías oncológicas.

Un ensayo clínico histórico patrocinado y coordinado por la Universidad de Manitoba y el Hospital de Ottawa, ambas en Canadá, revela que el ácido tranexámico redujo las transfusiones en cirugías mayores sin aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos peligrosos. El trabajo se publica en la prestigiosa revista 'New England Journal of Medicine'.

Este ensayo clínico pancanadiense estudió más de 8.000 cirugías mayores para determinar si el ácido tranexámico reducía el sangrado y la necesidad de transfusiones sanguíneas sin aumentar el riesgo de coágulos. Los resultados del ensayo respaldan la ampliación de su uso a todas las cirugías mayores en las que los pacientes presentan un alto riesgo de hemorragia.

"Esto supone un cambio radical en la atención al paciente y, a nivel mundial, tiene el potencial de ahorrar millones de unidades de glóbulos rojos cada año", subraya el doctor Brett Houston, coautor principal, hematólogo e investigador clínico de la Universidad de Manitoba y CancerCare Manitoba.

Las cirugías mayores incluyen procedimientos en la cabeza, el tórax, el abdomen o la pelvis, y generalmente requieren anestesia general y hospitalización. Para estas cirugías, más de uno de cada 20 pacientes necesitará una transfusión de sangre.

"Si el ácido tranexámico se adopta universalmente en las cirugías mayores, mejorará la seguridad quirúrgica para millones de pacientes en todo el mundo. Solo en Canadá, la adopción generalizada de este fármaco podría reducir el número de pacientes que necesitan una transfusión en un 25% anual y la cantidad de unidades de sangre necesarias en un 10%", comenta el doctor Daniel McIsaac, coautor principal, anestesiólogo e investigador principal del Hospital de Ottawa y titular de la Cátedra de Investigación Clínica en Innovación Perioperatoria de la Universidad de Ottawa.

El trabajo también señala que la adopción generalizada del fármaco también tiene el potencial de ahorrar una cantidad considerable de dinero.

Para determinar si el ácido tranexámico reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas sin aumentar el riesgo de coágulos, el equipo utilizó un diseño de ensayo cruzado por conglomerados para asignar aleatoriamente a los hospitales el tratamiento de pacientes sometidos a cirugía mayor con alto riesgo de hemorragia, ya sea con ácido tranexámico o con placebo.

Posteriormente, los hospitales alternarían el tratamiento cada cuatro semanas durante aproximadamente dos años. El Centro de Métodos de Ottawa del Hospital de Ottawa desempeñó un papel fundamental en el diseño de este ensayo para responder a la pregunta de investigación de forma rápida y eficiente.

El equipo de investigación accedió a información hospitalaria sobre transfusiones y coágulos directamente de fuentes de datos clínicos y administrativos de salud ubicadas en Manitoba. Analizaron datos de 8.273 cirugías mayores realizadas en 10 hospitales canadienses entre febrero de 2022 y marzo de 2024.

Los investigadores hallaron que el 7,4% de los pacientes que recibieron ácido tranexámico necesitaron transfusiones, en comparación con el 9,8% del grupo placebo. Por cada 100 pacientes tratados con ácido tranexámico, se podrían ahorrar 10 unidades de sangre. Es importante destacar que el ácido tranexámico no aumentó el riesgo de coágulos sanguíneos venosos 90 días después de la cirugía. La tasa de coagulación sanguínea fue la misma en ambos grupos, el de tratamiento y el placebo, del 2,1%.

Un aspecto singular del estudio fue que el 60%, es decir, unos 5.000 participantes, se sometieron a cirugía para extirpar un cáncer. Las personas con cáncer suelen quedar excluidas de este tipo de estudios, a pesar de que representan una parte importante de la población quirúrgica. El ensayo demostró que el ácido tranexámico durante una cirugía mayor fue seguro y eficaz incluso para pacientes con cáncer, quienes presentan un mayor riesgo de coágulos sanguíneos debido a esta enfermedad.

"Esperamos que nuestros hallazgos tranquilicen a los profesionales sanitarios sobre la seguridad y eficacia de este fármaco para reducir el sangrado y eliminen una barrera para su uso en la mayoría de las cirugías mayores", declara el doctor Dean Fergusson, coautor principal, subdirector científico de investigación clínica, científico sénior del Hospital de Ottawa y profesor de la Universidad de Ottawa.