Archivo - Acceso oportuno a atención especializada permite prevenir daño de patologías inflamatorias inmunomediadas, según experto - IQAC-CSIC - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Pablo de la Cueva, ha indicado que "la identificación temprana de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) y el acceso oportuno a la atención especializada permiten prevenir el daño", manejarlas "de forma óptima" y "mejorar los resultados a largo plazo".

"El manejo actual de las IMID nos obliga a replantearnos continuamente los objetivos terapéuticos más allá del control de síntomas, y a centrarnos en modificar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes", ha expresado durante el foro científico multidisciplinar 'InmunoHábitat', que ha organizado la compañía biofarmacéutica AbbVie.

Así, los participantes en esta cita, pertenecientes a los campos de la Dermatología, la Gastroenterología, la Reumatología y la Farmacia Hospitalaria, han indicado que "más de 2,5 millones de personas en España conviven con algún tipo de IMID, un grupo de patologías crónicas, complejas y de base inmunológica caracterizadas por una respuesta inflamatoria alterada que puede provocar daño en uno o varios órganos y generar una importante limitación funcional e impacto en la calidad de vida".

Ante ello, el objetivo es "avanzar hacia un abordaje más temprano, coordinado y personalizado", han explicado, para agregar que las IMID "agrupan más de 80 patologías diferentes (como la psoriasis, la dermatitis atópica grave, la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal) y comparten mecanismos inflamatorios comunes y un mayor riesgo de desarrollar comorbilidades, derivado de los efectos crónicos de la inflamación".

El director Médico de AbbVie España, el doctor Luis Nudelman, ha asegurado que "este tipo de encuentros favorece la colaboración entre especialidades médicas, el intercambio de conocimiento y una visión más integrada del paciente". "Solo a través del trabajo conjunto y de la anticipación, podremos dar respuesta a los retos presentes y futuros que plantean estas patologías", ha continuado para añadir que "desde hace casi tres décadas", en este laboratorio mantienen "un firme compromiso con la investigación y la innovación en Inmunología, impulsando iniciativas que fomentan la colaboración y la mejora de la atención de los pacientes".

En este sentido, los especialistas han señalado que "la complejidad de las IMID radica en su naturaleza clínica, con implicación de múltiples mecanismos inmunológicos y posible afectación de distintos órganos y sistemas". "De hecho, un tercio de estos pacientes tiene comorbilidades de naturaleza diversa, riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes, depresión, hígado graso o enfermedad renal", han indicado, al tiempo que han afirmado que "cerca del 10 por ciento de los pacientes desarrolla dos o más IMID a lo largo de su vida".

IMPORTANTE COORDINACIÓN ASISTENCIAL

Es en este contexto en el que han puesto de relieve "la importancia de la coordinación asistencial para atender a pacientes cada vez más complejos y con necesidades multidisciplinares, así como la necesidad de contar con herramientas que permitan medir y evaluar de forma sistemática los resultados en salud para mejorar la toma de decisiones y la calidad asistencial". "Un abordaje coordinado mejora la eficiencia del sistema y asegura el tratamiento adecuado en el momento preciso", ha indicado al respecto el jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, el doctor Emilio Monte Boquet.

"La colaboración entre especialidades es clave para garantizar el seguimiento integral de las personas con IMID", ha proseguido, para agregar que "disponer de datos sobre resultados y experiencia del paciente es fundamental para mejorar la atención y avanzar hacia un modelo más personalizado".

En esta línea, y durante este encuentro, se ha señalado que "la fatiga persistente, el dolor crónico y el cansancio extremo, sumados a la estigmatización social que a menudo conllevan estas enfermedades -especialmente cuando son físicamente visibles-, tienen un alto impacto en la esfera familiar, social, laboral y académica", lo que provoca "con frecuencia" la aparición de "trastornos de ansiedad y depresión que requieren una atención integra". "Por consiguiente, generan una carga sanitaria y económica elevada, con costes directos e indirectos que superan los 12.000 millones de euros anuales en España", han expuesto.

Ante esta coyuntura, la jefa del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, la doctora M. Dolores Martín Arranz, ha asegurado que "uno de los grandes retos actuales es reconocer las señales de alerta antes de que la enfermedad se manifieste de forma plena". "Comprender los mecanismos compartidos entre las distintas IMID y mantener un seguimiento estrecho de los pacientes permite acortar los tiempos diagnósticos, detectar la posible aparición de segundas patologías inmunomediadas y actuar antes de que se produzca un daño más difícil de revertir", ha sostenido.

Junto a ello, en esta reunión se ha presentado el 'Marco de Actuación para las Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas' (MAIMID), "un documento que identifica los principales retos de las IMID y propone líneas de actuación para mejorar su abordaje", han subrayado los expertos, los cuales han manifestado que es oportuno alinear "a sociedades científicas y profesionales en una visión común". Por ello, este "documento técnico-institucional de posicionamiento estratégico que visibiliza a las IMID como un reto sistémico, destacando las necesidades estructurales y proponiendo una serie de líneas estratégicas para su consideración explícita en la agenda política nacional de salud", han explicado.

El "objetivo" es "fomentar la creación de una Estrategia Nacional que reconozca las necesidades asociadas a las IMID", han aseverado, tras lo que han declarado que se busca también "dar visibilidad" a estas "como un grupo de enfermedades heterogéneas, con necesidades transversales, que requieren de un abordaje común". Asimismo, persigue la meta de "promover la alineación entre agentes políticos y profesionales sanitarios para impulsar un abordaje integral y coordinado de las IMID", han finalizado.