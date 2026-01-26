Las academias de enfermería de España acuerdan organizar la primera jornada nacional

Imagen de la reunión. - CGE

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las seis academias de enfermería de España se han reunido para compartir experiencias y avanzar en el establecimiento de sinergias que impulsen el desarrollo y la excelencia de la ciencia y de la profesión enfermera, y han acordado la organización de una primera jornada nacional.

Así lo ha comunicado el Consejo General de Enfermería, que ha acogido el encuentro de las academias. En este sentido, el Consejo ha afirmado su "firme compromiso", en general, con el avance profesional y con las academias, en particular, por su mantenimiento y desarrollo.

"Estas organizaciones han establecido una hoja de ruta común para, a través de la investigación, el análisis, formación y comunicación, favorecer el progreso de las ciencias, promoviendo a la enfermería como disciplina científica del campo de las ciencias de la salud, en todas sus especialidades y ámbitos", apunta el Consejo.

Uno de los puntos destacados de este plan de trabajo es la organización de una jornada nacional, que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre, en la ciudad de Madrid, para fomentar la participación y la visibilidad institucional. Además, las academias de enfermería han acordado dar apoyo a la creación de una futura Academia Nacional de Enfermería.

A la reunión han asistido la Academia de las Ciencias Enfermeras de la Comunidad de Madrid, la Academia de Enfermería de Galicia, Academia de las Ciencias de Enfermería de Extremadura, la Academia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia, la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana y la Academia Andaluza de Enfermería.