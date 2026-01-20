Abusar del 'spray' nasal descongestionante puede provocar el efecto contrario y cronificar síntomas, advierte SEORL-CCC

Archivo - Mujer usando un spray nasal descongestionante. - GETTY//OPREAISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha advertido que el uso prolongado y sin supervisión médica de 'sprays' nasales descongestionantes, habituales durante los meses de invierno y primavera para aliviar la congestión nasal, puede provocar el efecto contrario y cronificar los síntomas.

Este tipo de fármacos reducen el aporte sanguíneo a la mucosa nasal, lo que produce un alivio rápido de la obstrucción nasal. Sin embargo, su uso continuado más allá de los cinco o siete días recomendados puede producir rinitis medicamentosa, una enfermedad que genera efecto rebote y aumenta la congestión nasal, así como tolerancia al fármaco, requiriendo una mayor dosis para conseguir el alivio.

Los especialistas han aseverado que estos fenómenos llevan a un empeoramiento progresivo y a la adicción al medicamento. Además, han apuntado que el uso abusivo también aumenta el riesgo de efectos adversos, como taquicardias, elevación de la presión arterial y daño directo a los tejidos nasales por falta de aporte sanguíneo, incluyendo perforaciones del tabique, que son muy raros cuando el producto se usa adecuadamente.

Según han detallado, la congestión nasal no responde siempre a la misma causa, sino que puede deberse a rinitis alérgica, sinusitis, hipertrofia de cornetes o desviación del tabique nasal, entre otros. En estos casos, han señalado que el uso indiscriminado de descongestionantes no solo resulta ineficaz a medio plazo, sino que puede retrasar el diagnóstico correcto y el inicio del tratamiento específico, añadiendo una enfermedad como la rinitis medicamentosa, a veces difícil de tratar.

"La congestión nasal mantenida no debe normalizarse. Cuando un paciente necesita un 'spray' de forma continuada para respirar, es muy probable que exista una causa subyacente que deba ser evaluada", ha enfatizado el presidente de la SEORL-CCC, Serafín Sánchez.

De este modo, los expertos han llamado a desarrollar iniciativas de educación a la población sobre el uso responsable de los 'sprays' vasoconstrictores nasales y la necesidad de acudir a un especialista cuando la obstrucción nasal persista o se repita con frecuencia.

En este punto, han destacado el papel de los otorrinolaringólogos, que permiten identificar el origen del problema y pautar un manejo adecuado, que incluye medidas preventivas, cambios de hábitos, tratamientos médicos o, en algunos casos, un abordaje quirúrgico. Así, han insistido en que el diagnóstico precoz ayuda a mejorar la evolución clínica y evitar tanto la cronificación de patologías nasales como el uso innecesario de tratamientos que pueden resultar perjudiciales a largo plazo.