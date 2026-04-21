El abordaje integral de la diabetes tipo 2 podría ahorrar 821 millones al SNS, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de una persona con diabetes. - SEEN - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un abordaje integral de los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) en España podría prevenir casi un 21 por ciento de las complicaciones asociadas y ahorrar hasta 821 millones de euros al Sistema Nacional de Salud, lo que se traduce en un ahorro anual que podría alcanzar hasta los 296,75 euros por paciente.

Así lo ha revelado el estudio 'Evaluación del impacto clínico, económico y de calidad de vida de la gestión optimizada de los pacientes con diabetes tipo 2 en España', elaborado por un grupo multidisciplinar de expertos del ámbito sanitario y de la gestión, e impulsado por Novo Nordisk. Los resultados han sido publicados en la revista 'MDPI'.

En este contexto, la compañía recuerda que España es el quinto país con mayor prevalencia de diabetes en Europa con unos 4,7 millones de adultos, suponiendo la diabetes tipo 2 el 90 por ciento de los casos.

"Los resultados del estudio confirman y cuantifican el impacto económico y la influencia en la calidad de vida de un manejo optimizado de la obesidad y el sobrepeso, combinado con los beneficios metabólicos y cardiovasculares del tratamiento de la diabetes tipo 2 en España. Se trata de un abordaje muy novedoso que debería condicionar la práctica clínica y las decisiones de gestión de esta patología crónica en nuestro país", ha apuntado el coordinador del Área de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Fernando Gómez.

El objetivo de esta investigación ha sido estimar en qué medida podría reducirse la aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2, así como el ahorro potencial para el sistema sanitario español, al alcanzar los objetivos integrales de control glucémico, peso corporal y reducción de la inflamación de bajo grado en estos pacientes.

En concreto, el análisis evalúa el impacto que tendrían una disminución del 1 por ciento en los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), una pérdida del 5 por ciento del peso corporal y una reducción de 0,5 mg/L en la proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación.

"El modelo demuestra que el éxito clínico no depende únicamente del control de la glucemia (HbA1c), sino de un enfoque holístico y centrado en la persona. La implicación directa es que los equipos de Atención Primaria deben integrar tres pilares terapéuticos simultáneos: control glucémico, control de peso y protección cardio-renal/ órganos diana. El abordaje temprano no solo prolonga la vida, sino que garantiza que esta sea de mayor calidad al evitar la discapacidad. El modelo estima que el manejo optimizado evita aproximadamente 1,6 DALYs (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) por cada 1.000 pacientes-año", ha explicado el presidente de redGDPS, Joan Francesc Barrot.

De alcanzarse estos tres objetivos de forma simultánea, los resultados muestran reducciones en la incidencia de complicaciones: enfermedad arterial periférica (42,4%), accidentes cerebrovasculares (32,2%), infartos de miocardio (26,9%), neuropatía diabética (25,3%) y enfermedad renal crónica (16,2%). Además, cumplir con estas metas permitiría a los pacientes ganar entre un 19,8 por ciento y un 20,2 por ciento de años de vida con calidad, reduciendo muertes prematuras como periodos prolongados con complicaciones graves.

"Este proyecto ha permitido estimar los resultados clínicos en una patología tan extendida como la diabetes y sus complicaciones. Revisar la evidencia permite tener un conocimiento más amplio que contribuye a mejorar las decisiones clínicas. El hecho de que se trate de una patología tan frecuente y en crecimiento, implica que el reducir sus complicaciones mediante un mejor control puede tener un impacto significativo en los costes asistenciales para el sistema sanitario", ha subrayado el excoordinadora y miembro de la comisión del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT), Ester Amado Guirad.

Para concluir, Francisco Pajuelo, director médico de Novo Nordisk España, señala: "Esta investigación demuestra que la gestión integrada y temprana de los pacientes con diabetes tipo 2 puede mejorar significativamente sus resultados de salud, reducir la incidencia de complicaciones, prevenir el empeoramiento de la calidad de vida y derivar en ahorros de costes para el sistema nacional de salud español. Alcanzar esta reducción combinada es un objetivo clínico relevante pero complejo, que requiere un abordaje integral, interdisciplinario, y, a menudo, individualizado".