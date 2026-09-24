Abordaje de la cronicidad, IA, sostenibilidad y gestión del dato, claves de una sanidad más proactiva y predictiva

Archivo - Imagen de recurso de médico e inteligencia artificial. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 22 sociedades científicas y organizaciones sanitarias han apuntado al abordaje de la cronicidad, la integración de la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad del sistema y la gestión eficiente del dato como las claves para transformar la sanidad hacia una atención más proactiva, predictiva y centrada en el valor.

Así lo han expuesto en el encuentro 'Líderes en Salud', organizado por la compañía biofarmacéutica Boehringer Ingelheim para analizar los principales retos y oportunidades del sistema sanitario y explorar posibles líneas de actuación para mejorar el modelo.

Los expertos han puesto de manifiesto el impacto de nuevas tecnologías como la digitalización y el uso ético de la IA en todos los niveles asistenciales. También han debatido cómo la sanidad debe avanzar hacia un modelo que ponga en valor el dato y su gobernanza, por su gran capacidad para medir, gestionar y anticipar necesidades clínicas.

En paralelo, han apostado por situar la voz de los pacientes en el centro del sistema mediante la colaboración con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, para garantizar que sus necesidades y experiencia se incorporen en la toma de decisiones sanitarias.

REDES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Durante el debate, la comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Raquel Yotti, ha destacado el papel de las sociedades científicas en las redes nacionales e internacionales de investigación e innovación y las oportunidades que estas ofrecen para conectar conocimiento y capacidades, impulsar la colaboración y generar un mayor impacto en el sistema sanitario.

Por su parte, el director general de Boehringer Ingelheim España, Nicolas Dumoulin, ha señalado que las sociedades científicas son promotoras de la excelencia asistencial y ha insistido en la necesidad de impulsar la colaboración público-privada.

"Las soluciones que necesita nuestro sistema sanitario exigen diálogo y la capacidad de construir puentes entre instituciones, profesionales, sociedades científicas, pacientes, administraciones y empresas. Y lo tenemos que hacer porque todos compartimos un mismo propósito: mejorar la salud y la vida de las personas", ha apuntado.