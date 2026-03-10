Abascal critica el "decretazo" sobre sanidad para inmigrantes: "Es una efecto llamada brutal de la invasión migratoria"

ASTORGA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha censurado el "decretazo" aprobado este martes por el Gobierno central para facilita la asistencia sanitaria total a los inmigrantes en situación irregular y ha considerado que se trata de una medida con "efecto llamada brutal" en un contexto de "invasión migratoria" y ha denunciado que se destinen recursos públicos a estas políticas mientras los españoles "más necesitados" carecen de ellos.

Abascal, en un acto de campaña electoral celebrado este martes en Astorga (León), ha afirmado que la nueva normativa permite a las personas que entran de forma ilegal en el país tener un acceso a la sanidad "más fácil, rápido y mejor" que el de los propios ciudadanos nacionales cuando se desplazan entre comunidades autónomas.

En este sentido, ha recordado la falta de profesionales sanitarios, las listas de espera y la situación de los jóvenes licenciados en medicina o enfermería que se ven obligados a trabajar fuera de España.

El dirigente de Vox ha tildado de "crimen" la apertura de los hospitales a "toda África" y ha rechazado que se mantenga con subsidios y ayudas sociales a millones de personas. Según ha explicado, este escenario de "inseguridad creciente" y problemas para cubrir la cesta de la compra provoca un "efecto expulsión" de los españoles de sus propios barrios y pueblos al verse privados de una atención sanitaria inmediata o de ayudas públicas.

Ante esta situación, Abascal ha exigido un "cambio de 180 grados" que pase por la repatriación y deportación de quienes han entrado ilegalmente o cometido delitos, al tiempo que ha abogado por iniciar un proceso de "reemigración" para aquellos extranjeros que viven de unas ayudas que, en sus palabras, "hacen falta a los españoles".

Asimismo, el presidente de Vox ha defendido la "prioridad nacional" y ha asegurado que España no necesita más inmigración en estos momentos.

CRÍTICAS A LAS BECAS MEDRANO

Por otro lado, el presidente de Vox ha arremetido contra la recuperación de las becas Medrano y otras ayudas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de utilizar el dinero público para intentar "comprar votos" de forma "desesperada". Abascal ha sostenido que el presidente del Gobierno ha intentado atraer a la juventud con "dádivas" y "migajas" ante el hecho de que este sector de la población le ha dado "la espalda".

Abascal ha incidido en que los jóvenes españoles no se dejan comprar por bonos culturales o de transporte mientras sus padres "sufren dificultades económicas" para mantener sus negocios.

A su juicio, estas medidas son "ocurrencias" de un dirigente que ha "traicionado" a los ciudadanos y que ahora pretende censurar a la juventud bajo el pretexto de protegerla en las redes sociales.