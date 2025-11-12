El 94% de los médicos jóvenes en España afirma sufrir síntomas de 'burnout', según un estudio de la OMC

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 93,9 por ciento de los médicos jóvenes en España afirma sufrir síntomas relacionados con el 'burnout', el síndrome del trabajador quemado, en al menos una de las tres dimensiones que contempla (agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal), según revela el estudio 'Ikerburn: de la vocación al agotamiento', elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC).

Entre los 1.419 profesionales participantes en el estudio, realizado a través de una encuesta 'online', el 81,4 por ciento cumple criterios en dos de las tres dimensiones mencionadas y el 50,9 por ciento en las tres, lo que se considera 'burnout' completo, que puede devenir en una situación de enfermedad mental.

"Lo más doloroso es que hablamos de una generación que debería tener energía, ilusión, vocación. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es desafección, sufrimiento y, en muchos casos, desesperanza", ha aseverado el representante nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la OMC, Domingo A. Sánchez, durante la presentación de los resultados en una jornada celebrada este miércoles en el Senado.

(Seguirá ampliación)