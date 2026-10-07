El 93% de los psicólogos considera que los animales pueden ser una fuente relevante de apoyo social

Archivo - Mujer acaricia a su perro. - RAWPIXEL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 93 por ciento de los profesionales de la psicología considera que los animales de compañía pueden ser una fuente relevante de apoyo social, según el barómetro 'Los animales de compañía como fuente de apoyo en la práctica de la psicología', elaborado por Fundación Affinity junto a la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El estudio señala que el 88 por ciento de los profesionales afirma que sus pacientes mencionan espontáneamente a sus animales como fuente de apoyo emocional durante las sesiones, mientras que el 91 por ciento considera que el vínculo entre personas y animales todavía está poco explorado en la práctica de la psicología.

Los profesionales encuestados consideran que este vínculo tiene un mayor potencial en el abordaje de la depresión, señalado por el 92 por ciento; la soledad no deseada, por el 90 por ciento; la ansiedad, por el 83 por ciento; y el duelo, por el 80 por ciento.

Ante esta situación, Fundación Affinity ha lanzado Affectiva, la primera red profesional de psicología 'petfriendly' en España, una iniciativa gratuita y sin ánimo de lucro dirigida a profesionales colegiados de la psicología. Affectiva tiene como objetivo facilitar que los profesionales puedan conocer, explorar e integrar el vínculo humano-animal en los procesos terapéuticos, con criterios éticos, herramientas y evidencia científica y con el bienestar animal como principio no negociable.

"Queremos que el vínculo humano-animal sea reconocido por su valor para proteger y enriquecer el bienestar psicológico de personas y animales. Y queremos ayudar a las personas a cuidarse mejor y a comprender las necesidades de sus animales, para construir una relación más sana para ambos", afirma Isabel Buil, directora de Fundación Affinity.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo General de la Psicología de España y del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, además de un comité de expertos en psicología clínica y bienestar animal. Además ofrece contenidos organizados en cinco ejes temáticos, herramientas prácticas para la consulta, un sello profesional 'petfriendly' y colaboración científica. La iniciativa contempla además la creación de un directorio de profesionales.

Según señalan, Affectiva no es un programa de terapias asistidas por animales, sino que su objetivo es ayudar a los profesionales a explorar un vínculo que ya forma parte de la vida del paciente, comprender qué lugar ocupa y contar con criterios y recursos para decidir cuándo el contacto con animales puede aportar valor terapéutico.

Desde la perspectiva del ámbito psicológico, Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España señala que, "Affectiva aporta un marco útil para la práctica: ayuda a los profesionales a abordar un elemento que ya está presente en la vida de muchos pacientes desde un enfoque clínico, ético y basado en evidencia, sin confundirlo con una técnica ni con una solución universal".

Mientras desde la mirada veterinaria, Gonzalo Moreno del Val, presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España añade por su parte "celebrar iniciativas que incorporan un principio fundamental: no se puede hablar de beneficios del vínculo sin asegurar el bienestar del animal. Affectiva ayuda a mantener ese equilibrio y a promover relaciones responsables y seguras para personas y animales".

Affectiva proporciona a los psicólogos colegiados, de forma gratuita y sin ánimo de lucro, un ecosistema completo de recursos que incluye contenidos elaborados y revisados por un comité de expertos con visión psicológica y veterinaria, organizados en cinco ejes temáticos: el vínculo humano-animal, sus beneficios sociales, el bienestar animal, el animal como parte del proceso terapéutico, y ética y regulación; herramientas prácticas para consulta, como guías, pautas, casos clínicos comentados, 'checklists', recursos éticos y materiales descargables; un sello profesional 'petfriendly', una acreditación que identifica y diferencia al psicólogo como miembro de la red Affectiva; colaboración científica mediante la participación en estudios impulsados desde la Cátedra Animales y Salud de la UAB; y un directorio de psicólogos 'petfriendly', próximamente disponible, para facilitar que pacientes y familias encuentren profesionales con esta sensibilidad y formación.