El 93% de personas con obesidad señala al pago de su propio bolsillo como el modo más habitual de costear la medicación - SEEDO

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 93 por ciento de las personas con obesidad señala al pago de su propio bolsillo como el modo más habitual de costear la medicación para la enfermedad, según ha evidenciado un nuevo informe de la Federación Mundial de la Obesidad (WOF, por sus siglas en inglés) presentado en el XXI Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) que se celebra estos días en Cádiz.

La investigación, titulada 'Explorando el panorama de la obesidad en España: un estudio en profundidad en el marco del Programa MAPPS II', y que está basada en 251 respuestas a encuestas -100 sanitarios; 76 personas que viven con obesidad o están en riesgo de padecerla y personas cuidadoras; y 75 participantes del ámbito de la salud pública, la política, la sociedad civil y la investigación-, 30 entrevistas y una mesa redonda nacional, ha concluido que la falta de reconocimiento, el estigma y el coste frenan la respuesta de España frente a la obesidad.

En este sentido, ha observado un acceso desigual al tratamiento, y es que también ha mostrado que el 85 por ciento de las personas que viven con obesidad indica el abono personal como la forma más frecuente de hacer frente al gasto relativo a las intervenciones sobre el estilo de vida. Además, expone que casi la mitad de los sanitarios y de los actores del ámbito político no afirman que su Gobierno la reconozca como enfermedad.

Junto a ello, el 90 por ciento de los pacientes asegura haber sufrido estigma o prejuicios, con mayor frecuencia en el entorno sanitario, mientras que el 70 por ciento de profesionales señala no haber recibido formación sobre obesidad en su formación académica básica. Por su parte, solo el 18 por ciento de las personas que viven con obesidad sostiene que ha acudido a un médico de Familia como parte de la atención.

También, el análisis indica que los sanitarios valoran el apoyo financiero del Ejecutivo con un 2,9 sobre 10 en tratamiento y un 3,3 sobre la decena en prevención, además de que el 96 por ciento de los actores del ámbito político afirma que la Administración no utiliza políticas fiscales para fomentar una alimentación más saludable. Por último, arroja el dato de que solo el 6 por ciento de los últimos identifica a los pacientes como participantes en la toma de decisiones, y el 47 por ciento cree que no intervienen en absoluto.

Con todo, se aprecia que aunque la enfermedad figura en los planes, estrategias y guías españoles, existe distancia entre el reconocimiento formal y su traducción en recursos, formación, financiación y una atención eficaz. Por ello, "España necesita transformar la manera en que entiende y atiende la obesidad", ha asegurado la vicepresidenta de la SEEDO, la doctora Gema Medina, quien ha resumido que el informe "identifica barreras como el estigma, las desigualdades territoriales y las dificultades económicas para acceder a la atención".

RECONOCER LA ENFERMEDAD COMO TAL

"Entre las prioridades detectadas, destacan el reconocimiento de la obesidad como enfermedad y una atención integral, multidisciplinar y centrada en la persona, cuyo acceso dependa de las necesidades clínicas y no de la capacidad de pago", ha incidido, mientras que la CEO de la WOF, Johanna Ralston, ha sostenido que el país "tiene los planes y las guías sobre el papel". No obstante, ese reconocimiento no se ve reflejado "en la financiación, la formación ni el acceso a la atención", ha denunciado.

En esta línea, el presidente de la Asociación Nacional de Personas con Obesidad (ANPO), Federico Luis Moya, ha pedido que todo tratamiento terapéutico esté "basado en evidencia científica y financiado". "Las personas que viven con obesidad deben tener un lugar en la mesa cuando se toman decisiones sobre nuestra atención", ha sostenido al respecto, tras lo que la coordinadora estratégica de la Fundación Gasol, Paula Berruezo, ha declarado que "el exceso de peso y, en particular, la obesidad infantil está cada vez más presente en el debate sobre salud pública".

"Reconocer esta realidad implica también asumir la responsabilidad de construir una respuesta colectiva que vaya más allá de las decisiones individuales y que esté libre de estigmas y culpabilización", ha continuado, para agregar que la patología "va mucho más allá del peso y está profundamente condicionada por los determinantes sociales de la salud, siendo más prevalente en contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica".

Por ello, y tras subrayar fortalezas sobre las que avanzar, como la 'Guía GIRO' de la SEEDO para el abordaje de la obesidad como enfermedad crónica y el papel protector de las dietas locales tradicionales, el informe recoge siete prioridades de actuación, siendo la primera de ellas el reconocimiento legal de la obesidad como enfermedad, con una financiación estable que perdure más allá de los ciclos políticos.

Junto a ello, apuesta por una atención centrada en la persona, multidisciplinar y a lo largo de todo el ciclo vital; equidad en el acceso a la atención, reduciendo la dependencia del pago de bolsillo; mayor capacidad y formación de los sanitarios; campañas para combatir el estigma, incluido el emergente estigma del tratamiento, y para ofrecer recomendaciones sobre alimentación y actividad física basadas en la evidencia; una colaboración más estrecha entre sectores y comunidades autónomas; y entornos que favorezcan comportamientos saludables, incluidas medidas fiscales.