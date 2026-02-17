El 91% de los españoles respalda la integración de tecnología sanitaria en el Sistema Nacional de Salud

Archivo - Inteligencia Artificial. - FOTOGRAFIELINK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 91 por ciento de los españoles respalda la integración de tecnología sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, según el primer estudio nacional de percepción social sobre inteligencia artificial y tecnología aplicada a diabetes e impulsado por Cátedra UdG-Dexcom, con la colaboración de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y realizado por beBartlet.

Según este estudio, solo el 14 por ciento de los 1.847 encuestados se considera bien informado sobre diabetes y el 75 por ciento percibe la información disponible como deficiente. Por ello, los modelos preventivos y personalizados son necesarios para facilitar la toma de decisiones en el día a día de los más de 4,7 millones de pacientes con diabetes en España.

En este contexto, más del 90 por ciento de la población considera adecuado que "la sanidad pública utilice tecnología para facilitar la adopción de hábitos relacionados con la alimentación, el peso, la salud mental o la actividad física". Esta demanda refuerza la necesidad de "integrar soluciones que ayuden a anticipar riesgos, promover el autocuidado y mejorar el abordaje de enfermedades crónicas como la diabetes".

Por otro lado, 7 de cada 10 españoles (67,7%) creen que las políticas sanitarias "no priorizan su salud y bienestar", dato que refleja una "desconfianza estructural" en la capacidad del sistema para responder a las necesidades reales de los pacientes.

El catedrático de la Universidad de Girona, investigador asociado en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona y director de la Cátedra UdG-Dexcom, Josep Vehí, ha asegurado, después de que el estudio haya determinado que para el 78 por ciento de los encuestados la prevención es la primera prioridad sanitaria, que la inteligencia artificial puede contribuir en la prevención porque "analizando datos es relativamente fácil hacer pronósticos o evaluar riesgos". "La inteligencia artificial puede prevenir riesgos de manera bastante precisa", ha expuesto.

La directora general de Dexcom Iberia, Raquel García Gordon, ha explicado que "una sociedad envejecida tiene más patologías crónicas" y esto requiere "un consumo del sistema público muy diferente a como las instituciones están construidas", porque cada vez hay más personas que necesitan una atención crónica.

"Claro está que la tecnología es la palanca, porque si algo puede hacer realmente sostenible el sistema sanitario es la prevención, y la tecnología ayuda a prevenir", ha indicado. Para ello, es necesario un "cambio de paradigma" en el sistema público y que los profesionales sanitarios dediquen más tiempo a la formación de la tecnología para que se "incorpore como una herramienta útil" y el sistema sanitario sea más eficiente.

Desde el ángulo de los pacientes, el miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Alfredo Ledesma, ha sostenido que el acercamiento de la tecnología a la prevención debe ayudar a "anticiparse antes de llegar a una situación de riesgo".

También ha querido señalar la incertidumbre que sufren las personas con diabetes, ya que no pueden estar pendientes de cosas como "el sensor o la máquina", porque también tienen que atender su vida personal. Se debe dar, por lo tanto, información "muy clara y personalizada" para que los pacientes sean capaces de "actuar de forma preventiva".

EQUIDAD EN EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA SANITARIA

Según los resultados del estudio, el 87 por ciento de la ciudadanía apuesta por un acceso equitativo a la tecnología sanitaria, independientemente de si se trata de una zona rural o urbana, o, a nivel asistencial, de atención primaria u hospital. Además, el 61 por ciento de estas personas opina que la atención sanitaria cambia "tanto por zona como por nivel asistencial".

Ledesma ha comentado que desde la FEDE viven esta inequidad "con una sensación de injusticia y de frustración", por lo que ha animado a los pacientes a "demandar y empoderarse" para poder regularizar, de alguna forma, este acceso a la tecnología.

Raquel García Gordon ha reivindicado "la personalización y el tener el acceso a la tecnología con equidad". La compra de la tecnología en las comunidades autónomas se regula a través de concursos públicos, que son "lentos y burocráticos", y la innovación va "muy rápido".

"Estamos teniendo situaciones en las que las comunidades autónomas siguen financiando una innovación que está obsoleta, pero es el que el sistema de compras permite, y cambiarlo hace que quede obsoleto al cabo de un año, y normalmente son concursos de cuatro años", ha declarado.

En cuanto al desarrollo de la personalización, ha especificado que "la tecnología forma parte del tratamiento", para lo que se tiene que adaptar "a los diferentes tipos de clientes".

Josep Vehí ha subrayado que tiene que haber "una conciencia clara desde el punto de vista de las Administraciones sobre la salud digital". La tecnología, los algoritmos o la IA "pueden hacer mucho por la salud", también en la coordinación de pacientes crónicos, pero tienen que "financiarse".

LA DIABETES, UNA ENFERMEDAD DESCONOCIDA

La mayoría de españoles, un 60 por ciento, considera tener conocimientos medios sobre esta enfermedad, mientras que el 25 por ciento reconoce "conocer poco o muy poco sobre la patología". Asimismo, el 75 por ciento de la sociedad opina que la información que llega a la ciudadanía sobre diabetes es deficiente o muy deficiente.

Alfredo Ledesma, desde su experiencia como una persona con diabetes, ha recalcado que "el desconocimiento es muy atrevido". Aunque solo hay "una minoría bien informada", las personas con diabetes tienen "muchísima información". "Esa falta o exceso de información puede generar mucho ruido y un escudo hacia las personas que tienen que calarse con esa información", ha afirmado. Para ello necesitan "información clara, accesible y adaptada", para no generar más inseguridad.

La diabetes es una "enfermedad muy autogestionada", por lo que el empoderamiento y el valor de reclamar el acceso a la tecnología son claves, con el fin de "construir entre todos el conocimiento colectivo necesario para que las personas puedan utilizar la tecnología con autonomía, con confianza y sobre todo, con criterio".

CONFIANZA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 75 por ciento de los españoles, además, confían en la IA para mejorar el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes. De hecho, el 44 por ciento tiene una 'confianza media', y el 32 por ciento, 'alta'.

Josep Vehí ha detallado que la inteligencia artificial "puede ayudar a la toma de decisiones" y puede explicar el porqué de la diabetes. También puede "ayudar a los profesionales sanitarios" a "ajustar una terapia", presentando qué ha pasado en los últimos meses después de la última visita o a saber dónde están "los cuellos de botella". "Si la tecnología se adapta a ti y no tienes que aprender un sistema nuevo cada vez, también vas a mejorar la calidad de vida para vivir más tranquilo", ha explicado.

De hecho, el 30 por ciento de los españoles ya utiliza la inteligencia artificial en el cuidado de su salud, y el 36 por ciento afirma que le interesaría utilizar estas herramientas en el futuro, porcentaje que, según beBartlet, se va a duplicar a corto plazo. De igual forma, el 60 por ciento de ellos cree que la administración "debe incorporar la IA en la gestión y atención sanitaria".