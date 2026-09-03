Archivo - El 77% de hombres que toma pastillas para la erección lo hace sin diagnóstico médico, según barómetro de Boston Medical - BOSTON MEDICAL - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 77 por ciento de los hombres que toma pastillas para la disfunción eréctil lo hace sin un diagnóstico médico, según se desprende del primer Barómetro de Salud Sexual Masculina realizado por Boston Medical, que ofrece también el dato de que el 58 por ciento lleva más de seis meses haciendo uso de ellas.

Este estudio ha contado con datos de más de 82.000 pacientes en cinco países y también se ha basado en una encuesta a 3.570 hombres que se automedican con pastillas para la erección. De sus resultados, han concluido que tres de cada cuatro hombres lo hacen guiados por lo que leen en Internet, lo que les recomienda un amigo o lo que encuentran en la farmacia.

Llevada a cabo con motivo de la celebración, este viernes, 4 de septiembre, del Día Mundial de la Salud Sexual, esta investigación muestra también que nueve de cada 10 varones encuestados seguían presentando dificultades de erección a pesar de tomar pastillas. Así, el 30,3 por ciento las sufría frecuentemente; el 27,9 por ciento, de forma ocasional; el 19,2 por ciento, siempre, y el 14,1 por ciento, rara vez.

LA AUTOMEDICACIÓN PUEDE ENMASCARAR OTROS PROBLEMAS DE SALUD

Por tanto, solo un 8,5 por ciento afirma no haber vuelto a tener problemas desde que toma estas pastillas, según se observa en este barómetro que, ante ello, recoge entre sus conclusiones que las pastillas genéricas de venta libre no siempre representan un tratamiento efectivo para todos los hombres. Además, señala que automedicarse conlleva un riesgo importante, ya que pueden estar enmascarando otros problemas de salud que requieren atención médica.

En este sentido, los autores han recordado que lograr una erección depende de un buen flujo sanguíneo, por lo que la disfunción eréctil suele ser una señal de alerta de enfermedades que comprometen la circulación, como la hipertensión o la diabetes. Por ello, nueve de cada 10 hombres reconocen que les gustaría explorar otras opciones de tratamiento, como la terapia de ondas focales o las inyecciones intracavernosas.

No obstante, en la actualidad predomina la automedicación, que el miembro de la clínica de Boston Medical en Málaga, el doctor Antonio José Sánchez Barbosa, ha achacado a "la vergüenza". Esta "sigue siendo el principal obstáculo", ha enfatizado, para añadir que "aunque los pacientes lo justifiquen con excusas, detrás casi siempre está el miedo a hablar de un problema sexual con otra persona".