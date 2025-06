El 75% de los médicos de Atención Primaria se siente desprotegido y poco respaldado por la administración

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 75 por ciento de los médicos de Atención Primaria afirma sentirse desprotegido y poco respaldado por la administración sanitaria, según señala la segunda edición del estudio 'El Médico de Familia en España', que ha elaborado la Organización Médica Colegial (OMC) para conocer la situación actual de los médicos de familia en España.

"Los médicos de Atención Primaria no nos sentimos ni protegidos ni apoyados por nuestras administraciones respectivas, lo cual es algo muy llamativo", ha apuntado el vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Asturias, Jesús Rodríguez, durante la presentación del documento este lunes en Madrid.

Asimismo, la encuesta revela que el 20 por ciento de los médicos de AP no está satisfecho con su puesto actual, no obstante, la satisfacción es mayor en el medio rural (83%) que en el urbano (78%). Además, solo el 25 por cientos de los médicos de AP consigue conciliar vida laboral y familiar.

El estudio, realizado por la secciones colegiales de médicos de Atención Primaria Rural y Urbana, ha sido desarrollado entre junio de 2024 y enero de 2025, y ha contado con 1.784 respuestas de profesionales en ejercicio. El cuestionario está compuesto por 36 preguntas distribuidas en cuatro bloques: datos demográficos, satisfacción laboral, condiciones del centro de salud y formación.

En cuanto a las condiciones de los centros de salud, el 31 por ciento de los profesionales valora positivamente las infraestructuras y un 34 por ciento considera insuficiente la dotación diagnóstica. Igualmente, advierten sobre una falta inversión y reposición de material desde 2021.

"Solo un 34 por ciento afirma tener un equipamiento diagnóstico necesario para pasar una consulta en el siglo XXI con una dotación de recursos diagnósticos y materiales mínimos", ha denunciado Rodríguez, al tiempo que ha indicado que "en muchos centros de salud consultorios no hay conexión a Internet".

PROBLEMÁTICAS DEL MEDIO RURAL

La encuesta presta especial atención al entorno rural. Así, alerta de que el 25 por ciento de los médicos de AP en medios rurales recorre más de 30 kilómetros para trabajar, y un 65 por ciento usa vehículo propio sin compensación.

"A nadie se le ocurriría hoy en día que ninguna empresa mandara a un trabajador al mundo periférico, al mundo rural, hacer encargos, hacer el trabajo comercial, o el que fuera, y no pagarle el vehículo o ponerle un coche", ha criticado el vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza, José Manuel Cucalón.

Además, el 25 por ciento de los médicos el entorno rural no disfruta de descanso tras guardias y denuncia carencias estructurales y falta de reconocimiento, así como una mayor dificultad para conciliación familiar.

En este sentido, Cucalón ha lamentado que la administración no presta un servicio igualitario a los más de 8 millones de personas que viven en zonas rurales. "La administración no ha sabido adelantarse y planificar un problema que nació en el año 2010 con la famosa crisis económica. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar el 'baby boom' demográfico y no había plantillas médicas para atenderlo", ha afirmado.

Cucalón también ha recordado que, en muchas ocasiones, los profesionales sanitarios tienen dificultades para realizar su trabajo en zonas rurales: "Cuesta sacrificio. Además, trabajas en soledad. Tienes poco acceso a la investigación y a la docencia. Trabajas únicamente con una enfermera. Tienes que depender siempre de tu coche y hacer kilómetros y kilómetros. Eso no me permite conciliar si tengo hijos, si tengo padres enfermos o si tengo alguna situación familiar", ha destacado.

EL 65% DE LOS MÉDICOS TRABAJA EN CENTROS ACREDITADOS PARA LA DOCENCIA

El estudio asimismo muestra que el 65 por ciento de los médicos encuestados trabaja en centros acreditados para la docencia, lo que representa un avance positivo, según la OMC.

Así, destaca una mayor proporción de tutores acreditados en zonas rurales, lo que la OMC considera una oportunidad para fomentar la formación especializada en estos entornos y atraer a futuros profesionales. Sin embargo, apunta que la participación en la docencia universitaria y en la investigación sigue siendo un área con un gran margen de mejora en ambos ámbitos.

Para los representantes de la OMC este estudio subraya la persistencia de importantes desafíos estructurales y organizativos en la Atención Primaria, especialmente en el medio rural, y alertan sobre la necesidad urgente de intervenciones para mejorar las condiciones laborales, formativas y asistenciales del colectivo médico, los cuales impactarán directamente en la calidad asistencial que reciben los pacientes en España.