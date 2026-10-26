El 64% de los profesionales sanitarios no logra completar con regularidad la rehabilitación de pacientes con ictus

Archivo - Imagen de recurso de un paciente en rehabilitación. - MOYO STUDIO - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 64 por ciento de los profesionales sanitarios no consigue completar con regularidad los ejercicios de rehabilitación de pacientes con ictus, debido a barreras como la falta de tiempo, el riesgo de caídas, la sobrecarga física y las dificultades para mantener la terapia fuera de los centros especializados.

Así lo recoge un nuevo informe de la Fundación Visible, presentado con motivo del Día Mundial del Ictus, que este año pone el foco en los retos de la rehabilitación de los pacientes.

Los resultados proceden de una consulta exploratoria a profesionales sanitarios que atienden a pacientes de ictus, entre ellos fisioterapeutas, neurólogos, personal de enfermería y terapeutas ocupacionales.

"La rehabilitación tras un ictus no depende unicamente del esfuerzo del paciente, ni del compromiso de los profesionales sanitarios, sino que influye el tiempo, los apoyos y las condiciones que permitan seguir avanzando", ha señalado durante la presentación del documento la presidenta de la Fundación Visible, Patricia Ripoll.

El informe indica que el riesgo de caída condiciona las decisiones durante los tratamientos para el 79 por ciento de los participantes y que, en la mitad de los cuestionarios, coinciden las dificultades para completar los ejercicios previstos y la sobrecarga física del profesión.

Con esta situación, el 36 por ciento de los profesionales se adapta a la actividad y la realiza con menos intensa, mientras que un 21 por ciento pide ayuda a otro profesional y un 21 por ciento afirma que la actividad no llega a realizarse.

Asimismo, el 86 por ciento de los profesionales participantes considera prioritaria la capacidad de adaptar las herramientas tecnológicas a diferentes pacientes, mientras que el 64 por ciento valora especialmente que puedan ser utilizadas por un único profesional sanitario.

"Necesitamos una rehabilitación que proporcione a los profesionales herramientas y apoyo para que puedan realizar su trabajo sin que tengan una sobrecarga constante", ha apuntado Ripoll.

UN DISPOSITIVO PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE CAMINAR TRAS UN ICTUS

Durante la jornada, la compañía Robopedics ha presentado los últimos avances de 'Awake', un sistema robotizado de asistencia a la marcha desarrollado para ayudar a las personas que han sufrido un ictus a recuperar movilidad, mejorar su calidad de vida y ganar autonomía en sus actividades cotidianas.

Pedro Asensio, uno de los pacientes con mayor experiencia en el uso de 'Awake', ha realizado por primera vez una demostración en directo del dispositivo. El paciente ha mostrado cómo funciona esta tecnología, diseñada para actuar únicamente sobre la pierna afectada por el ictus, mientras que la pierna no lesionada mantiene su movimiento natural.

"Al principio, tras sufrir el ictus, no podía mantener el equilibrio. Después, durante la rehabilitación, ves que cada semana progresas en algo diferente", ha explicado Asensio, quien ha destacado esta nueva tecnología para mejorar su recuperación. "Antes había probado otros dispositivos muchos más aparatosos e invasivos, mientras que poder caminar con 'Awake' supone para mí recuperar confianza y volver a sentir que puedo hacer cosas por mí mismo", ha resaltado.

Por su parte, el CEO y cofundador de Robopedics, Iván Martínez, ha compartido los últimos avances de la compañía, que ya acumula más de 500 horas de ensayos con pacientes, mantiene un ensayo clínico en marcha y ha superado sus primeras auditorías dentro del proceso regulatorio.

"Las 133 personas que ya han mostrado interés en probar 'Awake nos recuerdan que existe una necesidad real y urgente. Ahora estamos centrados en completar los pasos clínicos y regulatorios necesarios para llevar el dispositivo al mercado, porque no hablamos solo de ayudar a alguien a caminar, sino de devolverle parte de su independencia, su confianza y su dignidad", ha finalizado Martínez.