El 60% de trabajadores permanecería más tiempo en una empresa que ofrece un buen seguro médico

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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de los empleados permanecería más tiempo en una compañía que ofrece un buen seguro médico y el 49 por ciento reconoce que este factor influye en su decisión de aceptar una nueva oferta laboral, según revela el 'Howden Global Employee Health Report 2026'.

El estudio, elaborado por Howden, parte de una encuesta realizada a 1.460 trabajadores y 442 empleadores de 13 países de todo el mundo, entre los que se incluye España, y evidencia que la salud sigue siendo un asunto esencial en el ámbito laboral, para lo que la inteligencia artificial (IA) se erige como un recurso de apoyo.

Según expone, los empleadores también reconocen la importancia de ofrecer un seguro de salud. El 74 por ciento considera que estos beneficios ayudan a retener talento, el 63 por ciento cree que impulsan la productividad y el 55 por ciento los ve como una herramienta para atraer nuevos profesionales.

En este escenario, la tecnología se consolida como un aliado estratégico para mejorar la gestión de la salud, optimizar recursos y ampliar la cobertura, especialmente en ámbitos como la prevención, el diagnóstico temprano o la atención remota.

Trabajadores y empleadores avalan su potencial y, de hecho, el 68 por ciento de los empleados afirma que confiaría en la inteligencia artificial para su atención médica, mientras que el 48 por ciento de las empresas tiene previsto ampliar el uso de estas soluciones dentro de sus programas de salud.

En España, el 54 por ciento de los empleados reconoce haber renunciado en algún momento a recibir atención médica por motivos económicos. Esta realidad subraya la necesidad de explorar soluciones que faciliten el acceso más ágil, personalizado y eficiencia a los servicios sanitarios, entre ellas la inteligencia artificial.

"La salud de los empleados es cada vez más un factor estratégico para las empresas. La incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, abre la puerta a modelos más eficientes, accesibles y personalizados que benefician tanto a trabajadores como a organizaciones", ha destacado la directora de Employee benefits en Howden Iberia, Ágata Sancho.