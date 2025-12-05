El 53% de los españoles ve necesario priorizar productos médicos fáciles de usar y científicamente avanzados

Archivo - Médico usando inteligencia artificial para hacer un diagnóstico. - PCESS609/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 53 por ciento de los españoles ve necesario priorizar productos médicos fáciles de usar y científicamente avanzados, según la encuesta Atención Médica 2035, realizada por MED-EL en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia y Rumanía, y que ha contado con la participación de 1.000 españoles.

Este estudio parte de la pregunta '¿Qué será lo más importante en la atención médica durante la próxima década?', a la que los españoles han respondido productos médicos intuitivo y avanzados, con una cifra superior al promedio del resto de países (47 por ciento), y siendo los adultos de más de 55 años quienes muestran una mayor preferencia por esta opción junto con los jóvenes de 18 a 24 años.

El siguiente punto más demandado es la atención personalizada al paciente (50 por ciento), destacando la importancia de contar con dispositivos médicos personalizados y adaptados a las necesidades de cada caso, una cifra que también se encuentra "ligeramente" por encima del 46 por ciento de los demás territorios.

Otro 49 por ciento de los encuestados se decanta por la atención médica impulsada por la Inteligencia Artificial (IA), pues considera que esta se adaptará a las necesidades individuales de los pacientes, una opción especialmente popular en el 57 por ciento de los españoles de entre 25 y 34 años.

Una proporción parecida (48 por ciento) ha valorado el papel de la robótica y las herramientas quirúrgicas para mejorar la precisión de los tratamientos y la recuperación postoperatoria, en línea con el promedio de la población de otros países (46 por ciento).

Las herramientas digitales de salud también son una prioridad para el 47 por ciento de los españoles, que demanda más citas médicas telefónicas y gestionar su salud desde casa; una opción preferida sobre todo por las personas de entre 25 y 34 años (49 por ciento) y por los jóvenes de entre 18 y 24 años (48 por ciento).

El aspecto menos relevante para los españoles es la sostenibilidad de la atención médica, pues solo un 31 por ciento ha mostrado su apoyo a las prácticas ecológicas y la reducción de residuos en la atención médica.

PREFERENCIAS SEGÚN EL GÉNERO

De la encuesta también se desprende que las mujeres españolas otorgan mayor importancia a los productos médicos fáciles de usar y científicamente avanzados (56 por ciento, frente al 50 por ciento de los hombres), así como a la personalización de los dispositivos médicos según las necesidades de cada paciente.

Por su parte, los hombres priorizan las herramientas de salud digitales para el cuidado de su salud desde casa (50 por ciento, frente al 45 por ciento de las mujeres) y la sostenibilidad en la atención médica.

Los autores de la investigación han asegurado que estas diferencias de género se alinean con los patrones globales, donde las mujeres "tienden a valorar" soluciones intuitivas y personalizadas, mientras los hombres "se interesan más" por la innovación digital y el impacto ambiental.

"Como destaca esta encuesta, el futuro de la atención médica estará guiado por innovaciones que no solo sean revolucionarias a nivel global, sino también profundamente personalizables para cada paciente, usables y transformadoras para las siguientes generaciones", ha afirmado el director general de MED-EL España y Portugal, Julio Rodrigo Dacosta.