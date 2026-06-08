El 41,6% de los españoles utiliza la IA para resolver dudas de salud y bienestar

Archivo - Imagen de recurso de una persona utilizando el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 41,6 por ciento de los españoles entre 18 y 65 años utiliza la inteligencia artificial (IA) generativa para resolver dudas de salud y bienestar, una cifra que supera a otras actividades cotidianas como la búsqueda de noticias (37,9%) o la comparación de precios (34,5%), según recoge el informe 'La IA es el nuevo intermediario para vender, contratar, financiarse y rendir cuentas' elaborado por LLYC y Appinio.

Lejos de los estereotipos que vinculan la tecnología exclusivamente a las generaciones nativas digitales, el estudio demuestra que el uso de la IA para temas de salud crece con la edad. El grupo de mayor penetración es el de los ciudadanos de entre 55 y 65 años (45,1%), frente al 40,1 por ciento registrado en los jóvenes de 18 a 29 años.

Asimismo, el informe identifica una brecha de género: las mujeres lideran las consultas de salud mediante IA en todos los tramos de edad (45,4% frente al 37,8% de los hombres). Además, entre quienes recurren a estas herramientas predomina el perfil de mujeres de entre 55 y 65 años, y la mitad de ellas ya utiliza herramientas de IA conversacional generalistas, como ChatGPT, para resolver sus dudas relacionadas con la salud y el bienestar.

Según los autores, este comportamiento no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de gestión del cuidado y del hogar. Las mujeres de este rango de edad superan ampliamente a los hombres en el uso de IA para tareas del ámbito doméstico.

UNA "SEGUNDA OPINIÓN" QUE COMPITE CON EL EXPERTO HUMANO

El estudio destaca que uno de los datos más disruptivos para el sector farmacéutico y médico es el nivel de autoridad que se le concede a la máquina. El 78,3 por ciento de las mujeres de 55 a 65 años que usan la IA para salud sitúa su confianza en esta tecnología al mismo nivel o por encima de la que tiene en los expertos específicos de un sector.

Los auotres subraya que la IA ya actúa como un filtro de validación que acompaña, y en ocasiones precede, a la voz tradicional del médico, el farmacéutico o las asociaciones de pacientes, sin que esto signifique necesariamente un reemplazo de la consulta médica presencial. Además, se trata de un canal en plena aceleración: el 75,8 por ciento de estas usuarias afirma que utiliza la IA mucho más que hace un año.

Además, el estudio abre el debate sobre el papel de la mujer madura como gestora de la salud familiar; e introduce nuevas hipótesis para la industria farmacéutica y asistencial. Queda por determinar si este perfil está consultando por autocuidado (aparición de patologías asociadas a la edad) o en su rol de cuidadora de padres mayores e hijos adultos; así como el momento exacto en el que contrastan la información con un profesional sanitario.

"Los datos demuestran un cambio cultural profundo en la gestión de la salud en España. Lo que dicen los datos del informe es que la IA ha dejado de ser un terreno exclusivo de los jóvenes tecnófilos para convertirse en una herramienta aliada de las mujeres de más de 55 años, quienes tradicionalmente han asumido el rol de cuidadoras en el hogar. Este perfil acude a la IA conversacional buscando respuestas rápidas y accesibles para el día a día, integrando la tecnología como una extensión natural de sus tareas de bienestar familiar", ha explicado el director general de Estrategia de IA en LLYC, Jesús Moradillo.

Para la directora general de Appinio España, Teresa Martos: "Que casi un 80 por ciento de estas usuarias confíe tanto o más en la IA que en los canales de expertos tradicionales es una llamada de atención para todo el sector salud. No significa que la máquina vaya a sustituir al médico de cabecera, sino que el paciente digital ahora llega a la consulta con una 'segunda opinión' ya contrastada en su pantalla. La industria farmacéutica y los profesionales sanitarios deben entender este nuevo patrón para asegurar que la información que reciben los ciudadanos sea rigurosa, segura y validada".