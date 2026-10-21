Hasta el 30% de las parejas que buscan tratamiento por infertilidad tiene antecedentes de ITS no tratadas

Archivo - Imagen de recurso de una pareja en la consulta del médico. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Instituto Bernabeu revela que hasta un 30 por ciento de las parejas que buscan tratamiento por infertilidad han tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual (ITS) no tratadas.

"Muchas ITS no presentan síntomas evidentes, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento, agravando los daños a largo plazo en la fertilidad. Es crucial la prevención y realizar revisiones periódicas, ya que, si se tratan a tiempo, se pueden evitar muchos problemas. Sin embargo, si han provocado lesiones en el aparato reproductor, sus consecuencias pueden hacerse visibles años después, cuando se busca un embarazo", ha señalado la ginecóloga de Instituto Bernabeu Judith Morraja.

Según la experta, el impacto de las ITS no se limita a la fertilidad, sino que también puede afectar el embarazo. Infecciones no tratadas pueden transmitirse de madre a hijo durante la gestación o el parto, provocando infecciones neonatales graves, bajo peso al nacer, partos prematuros o incluso la pérdida del embarazo; la sífilis no tratada puede además provocar graves complicaciones fetales.

Algunos estudios han relacionado la infección por clamidia con alteraciones de la calidad seminal y con problemas de fertilidad masculina al provocar un descenso en la concentración de espermatozoides y su motilidad, así como un posible aumento en la fragmentación del ADN.

"Existe alguna evidencia de que determinadas ITS pueden asociarse con un aumento de la fragmentación del ADN espermático probablemente debida a la inflamación y al estrés oxidativo", ha indicado Morraja.

La experta ha detallado que haber pasado una ITS no significa necesariamente tener problemas para lograr un embarazo. La clamidia es una infección curable y es poco probable que produzca complicaciones a largo plazo cuando se trata precozmente. El riesgo aumenta cuando la infección permanece sin detectar y llega a provocar daños en el sistema reproductivo.

"La clamidia y la gonorrea no tratadas, por ejemplo, pueden causar enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres, pudiendo afectar de forma permanente a las trompas de Falopio, aumentando el riesgo de infertilidad y embarazos ectópicos. En los hombres, estas infecciones pueden provocar epididimitis, inflamación del epidídimo, lo que puede llevar a problemas de fertilidad", ha apuntado.

Ante el crecimiento sostenido de las ITS, la especialista en fertilidad de Instituto Bernabeu insiste en reforzar la prevención y el diagnóstico precoz, especialmente entre la población joven.