29N.- Confederación ASPACE reclama una estrategia estatal para las personas con grandes necesidades necesidades de apoyo

Archivo - Imagen de personas con grandes necesidades de apoyo. - CONFEDERACIÓN ASPACE - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación ASPACE ha reclamado a los partidos políticos que incluyan en sus programas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre el compromiso de solicitar al próximo Gobierno la elaboración de una Estrategia Estatal para las Personas con Grandes Necesidades de Apoyo, con financiación suficiente y medidas concretas para garantizar sus derechos.

El Movimiento ASPACE pide que esta estrategia, que deberá contar con todos los actores implicados, sea una prioridad de la próxima legislatura y permita asegurar el acceso a los servicios y apoyos que necesitan estas personas durante toda su vida, independientemente de su lugar de residencia.

En este contexto, recuerda que en España viven alrededor de 120.000 personas con parálisis cerebral, de las cuales el 80 por ciento tiene grandes necesidades de apoyo. Además, subraya que muchas de ellas necesitan apoyos intensos, personalizados y continuados para desarrollar su vida cotidiana, comunicarse, tomar decisiones y participar en la sociedad.

Sin embargo, la Confederación apunta que el acceso a estos recursos presenta "importantes diferencias" entre comunidades autónomas, lo que condiciona sus oportunidades y aumenta la responsabilidad de los cuidados que asumen las familias.

Por ello, desde el Movimiento ASPACE se insiste en que las grandes necesidades de apoyo deben ocupar un lugar específico en las políticas públicas de discapacidad, con medidas que respondan a la realidad de las personas que necesitan una atención más intensa y continuada.

Para dar respuesta a esta realidad, Confederación ASPACE propone una estrategia estatal que establezca un marco común de actuación entre las administraciones, con objetivos concretos, financiación estable y mecanismos de seguimiento que garanticen su cumplimiento.

Entre las prioridades que debería recoger esta estrategia, la entidad destaca la necesidad de asegurar una atención integral durante todo el ciclo vital, desde la atención temprana hasta el envejecimiento, reforzando la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y garantizando una educación adaptada a las necesidades de cada persona.

Asimismo, el Movimiento ASPACE reclama más recursos para la vida independiente, mediante el acceso a la asistencia personal, viviendas con apoyos, tecnologías de apoyo y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. El objetivo es que las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo puedan ejercer su derecho a decidir dónde, cómo y con quién quieren vivir.

La organización también reclama que el Sistema Estatal de Información de Discapacidad (SIED) incorpore indicadores específicos para identificar a las personas con grandes necesidades de apoyo. Estos indicadores deben tener en cuenta sus necesidades funcionales, sanitarias, comunicativas y sociales, así como los apoyos continuados que requieren, más allá del grado de discapacidad o dependencia reconocido.

El objetivo es conocer cuántas personas tienen grandes necesidades de apoyo y cuáles son sus necesidades reales, para que las administraciones puedan planificar políticas públicas y recursos adaptados a su situación.

MÁS APOYOS PARA LAS FAMILIAS Y FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

Otro de los ejes fundamentales de la estrategia debe ser el apoyo a las familias, que, según la entidad, actualmente asumen gran parte de los cuidados de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.

La Confederación ASPACE reivindica medidas de conciliación adaptadas, servicios de respiro familiar, acompañamiento psicológico y recursos que garanticen la continuidad de los cuidados, especialmente cuando las personas cuidadoras envejecen.

Estas medidas, subraya, deben acompañarse de una financiación pública suficiente y estable de los servicios especializados, que permita garantizar su calidad, mejorar las condiciones laborales de los equipos profesionales y dar respuesta a las necesidades de apoyo de las personas con parálisis cerebral durante toda su vida.

Por último, la Confederación ASPACE insiste en que la próxima legislatura debe servir para avanzar en la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para las Personas con Grandes Necesidades de Apoyo, que dé respuesta a las necesidades de este colectivo y establezca las responsabilidades de las distintas administraciones en la prestación de los servicios y apoyos que necesitan.