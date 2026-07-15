Hasta 13,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida en 2025

Archivo - Bebé en el pediatra. Vacuna. - SDOMINICK/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 13,5 millones de niños sin vacunación completa no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida en 2025, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF en su Informe anual sobre la cobertura nacional de inmunización (WUENIC, por sus siglas en inglés) publicado este miércoles.

Aunque esta cifra representa casi 750.000 niños menos que el año anterior, "el progreso se ve contrarrestado por el creciente número de niños que inician el esquema de vacunación y no lo completan", advierten.

En 2025, el 90 por ciento de los lactantes a nivel mundial, es decir, casi 116 millones, recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), y el 85 por ciento, o sea, 110 millones, completaron la serie completa de tres dosis. "Si bien ambos indicadores aumentaron un punto porcentual con respecto al año anterior, la cobertura global se mantiene un punto por debajo de los niveles de 2019, oscilando dentro del mismo rango estrecho desde 2009", añade.

Por otro lado, los datos de 195 países muestran que 100 países han mantenido una cobertura de al menos el 90 por ciento con tres dosis de la vacuna DTP desde 2019, con escasos avances en la expansión de este grupo. De los países con una cobertura inferior al 90 por ciento en 2019, 30 mejoraron sus tasas en los últimos seis años, pero 65 países se encuentran estancados o rezagados, incluidos 13 países frágiles, afectados por conflictos o vulnerables (FCV).

"Todo niño, independientemente de si nace en la riqueza o en la pobreza, en tiempos de paz o de conflicto, merece la protección vital que brindan las vacunas. La inmunización es una de las intervenciones más rentables, equitativas y fiables para proteger la salud y el bienestar de los niños", afirma el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

En los países de ingresos medios y altos, incluso donde las vacunas son totalmente accesibles, la cobertura está disminuyendo debido a cambios en el compromiso político, desafíos estructurales o una creciente reticencia. Por ejemplo, la cobertura de la vacuna DTP1 en Sudáfrica ha caído 20 puntos porcentuales desde 2019 y continuó disminuyendo en 2025. Tras el mayor aumento en la cobertura de la vacuna MCV1 en la región en 2024, Bosnia y Herzegovina experimentó una caída de 23 puntos el año pasado.

7,3 MILLONES DE LACTANTES RECIBIERON SU PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA DTP

A nivel mundial, se estima que 7,3 millones de lactantes recibieron su primera dosis de la vacuna DTP, pero abandonaron el programa antes de recibir la primera dosis contra el sarampión. Esta tasa de abandono contribuyó al estancamiento de la cobertura de vacunación contra el sarampión, con un 84 por ciento de los niños que recibieron la primera dosis (MCV1) y un 77 por ciento que recibieron la segunda (MCV2).

Ambas cifras están muy por debajo del umbral del 95 por ciento necesario para prevenir brotes de este virus altamente contagioso. En consecuencia, 57 países notificaron brotes de sarampión importantes o que causaron graves trastornos en 2025.

"Los gobiernos y los trabajadores de la salud han contribuido a que las tasas de vacunación mundiales se recuperen tras la importante caída sufrida durante la pandemia de COVID-19", afirma Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF, quien recuerda que "millones de niños vulnerables siguen sin protección debido a los conflictos, el desplazamiento y la pobreza. Debemos llegar a todos los niños y niñas, y debemos reconstruir la confianza allí donde se está debilitando".

El impacto total de los recortes a la financiación internacional de la salud anunciados en los últimos dos años aún no se refleja en estas estimaciones, pero los sistemas de datos necesarios para monitorear dicho impacto y prevenir retrocesos también están mostrando signos de deterioro.

Según los datos, en esta ronda solo se realizaron y presentaron 18 encuestas nacionales de inmunización, una cifra inferior a las 50 previstas para 2024 y a un promedio de 33 por año entre 2015 y 2019. Las agencias advierten que la disminución de las inversiones en los sistemas de datos necesarios para identificar y llegar a los niños que no reciben las vacunas provocará brotes y muertes que podrían haberse evitado.

Para corregir el rumbo, la OMS y UNICEF hacen un llamamiento a los gobiernos y a los socios pertinentes para que refuercen la inmunización en contextos de conflicto y entornos frágiles para llegar a los niños y retenerlos en la población, y combatan la información sanitaria falsa y engañosa y apoyar plenamente la aceleración de la vacunación.

Asimismo, les piden incrementar y mantener la financiación nacional y mundial para los programas y las alianzas de inmunización, incluida Gavi, e invertir en sistemas de datos y vigilancia epidemiológica más sólidos para impulsar y orientar los esfuerzos de fortalecimiento de los programas de inmunización de alto impacto.