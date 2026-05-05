Hasta 12,8 millones de españoles tienen un seguro privado, unos 200.000 más en un año

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sector sanitario privado mantiene su tendencia al alza en España y alcanzó en 2025 los 12,8 millones de personas con un seguro de salud, incluyendo el mutualismo administrativo, lo que representa el 26 por ciento de la población y supone un crecimiento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, cuando había 12,6 millones de asegurados, es decir, el crecimiento ronda las 200.000 personas.

Así se desprende de la XVI edición del 'Observatorio del sector sanitario privado', que ha presentado este martes la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en el que se expone una radiografía de la contribución de este ámbito al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se estima en entre el 30 y el 42 por ciento en el caso de la actividad hospitalaria.

La sanidad privada atendió en 2023 más de 35,7 millones de consultas, lo que representa el 29,9 por ciento del total, más del doble que las registradas en la primera edición de este informe (14%), así como más de 10,7 millones de Urgencias, el 32,3 por ciento del total y 12 puntos más que hace 16 años. En paralelo, realizó 2,28 millones de intervenciones quirúrgicas, el 42 por ciento del total.

En cuanto al gasto sanitario privado, el informe recoge que, en 2023, fue de 37.048 millones de euros, un aumento del 8,8 por ciento respecto al año anterior. Esta cuantía supone el 26,8 por ciento sobre el gasto sanitario total, un 0,8 por ciento más que el año anterior, y representa el 2,47 por ciento del producto interior bruto (PIB). Mientras, el gasto en conciertos público-privados fue de 10.023 millones de euros y supuso el 0,67 por ciento del PIB, ligeramente inferior al año previo.

Respecto al gasto que realizaron en 2025 las compañías aseguradoras por asegurado, sin contar mutualistas, se estimó en 699 euros, lo que supone en total 7.857 millones de euros. Mientras, el volumen de primas se situó en 13.312 millones de euros, con un incremento del 11,5 por ciento.

Madrid (37,3%), Cataluña (31%) e Islas Baleares (30,9%) son las tres comunidades autónomas que están por encima de la media nacional en penetración de seguro privado.

El presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, ha destacado que este informe pone de manifiesto que la colaboración público-privada es "imprescindible" en el sector sanitario. "En un sistema sanitario tensionado, como el actual, no podemso dejar recursos sin utilizar", ha subrayado.

440 HOSPITALES Y MÁS DE 300.000 PROFESIONALES

En 2024, el sector privado contaba con 440 hospitales, lo que supone el 57 por ciento del total de centros en España, y 49.614 camas (31%), siendo Cataluña la comunidad autónoma que más hospitales y camas privadas concentraba. En 2023, el 57 por ciento de los hospitales privados contaba con algún tipo de concierto con el SNS.

El volumen de residencias privadas es mayor, con 3.904 centros, el 70,1 por ciento de las que hay en el país, y 281.471 plazas, el 73,5 por ciento del total.

En lo que respecta a atención de la salud mental, el ámbito privado tenía 67 hospitales dedicados a esta, el 75 por ciento del total, además de 413 centros de salud mental sin internamiento, y 7.596 camas (61% del total).

Como novedad, se han incorporado los datos del sector odontológico. Según detalla el informe, el 99,4 por ciento de las clínicas de atención bucodental son privadas, con una facturación de 8.721 millones de euros, que representa el 0,58 por ciento del PIB y el 16,8 por ciento de la facturación total del sector sanitario y de servicios sociales. Asimismo, genera más de 110.837 empleos directos.

En su conjunto, el sector asistencial privado empleó a 320.186 profesionales en toda España, de los que 73.643 fueron profesionales de la medicina. En esta línea, ofertó un total de 280 plazas en formación sanitaria especializada (FSE).

En el ámbito de investigación, el sector sanitario privado participó entre 2016 y 2025 en 1.259 ensayos clínicos (51,8% del total) y en 633 estudios en fases tempranas (48,7%). Cuenta en total con 154 centros de investigación activos (31,6%).

El informe también destaca el compromiso del sector privado con la innovación. Así, recoge que los hospitales privados cuentan con el 48 por ciento de los equipos de resonancia magnética (RM), el 39 por ciento de gammacámaras (GAM), el 41 por ciento de los equipos de mamografía (MAMO) y el 39 por ciento de los equipos de litrotricia (LIT).