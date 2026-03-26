El 12 de Octubre realiza con éxito una reconstrucción completa de la vejiga con cirugía robótica en un niño de 7 años

Extrofia vesical con cirugía robótica en el 12 de Octubre - HOSPITLA 12 DE OCTUBRE

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha realizado con éxito una reconstrucción completa de la vejiga con cirugía robótica a un niño de 7 años que presentaba una malformación congénita del aparato urinario desde su nacimiento.

El paciente, Álex, nació con la vejiga fuera del abdomen, una malformación congénita muy poco frecuente que afecta a uno de cada 30.000 a 40.000 recién nacidos. Tras la intervención, evoluciona favorablemente, ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

"Nació con una enfermedad rara, extrofia vesical. Tiene siete años y es la segunda operación que le hacen. La operación ha salido fenomenal y el equipo médico se ha portado súper bien", ha explicado Mónica Sánchez, madre del pequeño.

Una extrofia vesical que, según ha explicado Daniel Cabezalí, cirujano pediátrico del hospital, consiste en que los pacientes nacen con la vejiga y el abdomen abierto en la parte inferior. "Esos pacientes van a requerir de varias cirugías a lo largo de su vida con el objetivo de que finalmente sean capaces de poder contener la orina", ha indicado.

Además, implica importantes repercusiones funcionales, médicas y emocionales tanto para el paciente como para su entorno familiar.

La intervención ha sido realizada por la sección de Urología Infantil del servicio de Cirugía Pediátrica y supone la primera vez que este hospital utiliza el sistema robótico Da Vinci para corregir un caso de extrofia vesical en un paciente pediátrico de tan corta edad.

En el caso de Álex, el uso de la cirugía robótica ha sido clave en su evolución, ya que esta tecnología proporciona una visualización más amplia y de gran precisión de la vejiga y del resto de estructuras anatómicas implicadas.

En detalle, la cirugía ha consistido en una ampliación de este órgano y la creación de un mecanismo para mejorar la continencia urinaria del paciente. "Realizamos una reconstrucción vesical ampliando la vejiga para darle más capacidad, sumando el intestino a su vejiga nativa y asimismo reconstruimos la zona del cuello vesical, estrechándolo para crear un mecanismo de continencia y que al paciente no se descapase la orina", ha explicado el cirujano.

El Hospital 12 de Octubre es uno de los centro de referencia en España (CSUR) para el tratamiento de esta enfermedad. Los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinar especializado compuesto por urólogos pediátricos, anestesistas y enfermería.

La sección de Urología Infantil acumula además una amplia experiencia en el uso de cirugía robótica en pacientes pediátricos, con un total de 54. En 2025 intervino con éxito al paciente con menor edad y peso tratados mediante esta técnica. El paciente tenía un problema de obstrucción en la salida de orina desde el riñón hacia el uréter.

Estas intervenciones consolidan al Hospital 12 de Octubre como uno de los centros pioneros en la aplicación de cirugía robótica en urología pediátrica, ha subrayado el centro hospitalario.