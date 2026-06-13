El 12 de Octubre realiza con éxito el primer trasplante simultáneo y en bloque de intestino y páncreas en España

Fachada del Hospital 12 de Octubre - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque, como parte de un mismo injerto compuesto, una intervención pionera en la sanidad española.

El paciente intervenido, de 46 años, presentaba una enfermedad abdominal compleja con un fallo intestinal crónico, secundario a un síndrome de intestino corto consecuencia de una posible panarteritis nodosa.

La intervención se desarrolló el pasado mes de marzo sin incidencias intraoperatorias y la evolución postoperatoria ha sido favorable, según han informado desde el Gobierno regional. El hombre recibió el alta hospitalaria 16 días después de la operación y actualmente continúa la recuperación en su domicilio.

En concreto, este tipo de trasplante combina en un único injerto el intestino y el páncreas. Se trata de un procedimiento de alta complejidad, con muy escasa experiencia en el mundo, con un único caso hasta el momento descrito en la literatura internacional.

"No es la primera vez que se incluye el injerto pancreático con un injerto intestinal, pero siempre se ha hecho en el seno de un trasplante multisteral asociando otros órganos", ha explicado Jorge Calvo, cirujano digestivo.

Una intervención que supone un avance significativo en el tratamiento de pacientes con fallo intestinal irreversible y patología pancreática asociada, ampliando las opciones terapéuticas en situaciones de extrema complejidad clínica.

En el caso concreto de este paciente, la patología que presentaba era poco frecuente y le causaba inflamación y daño en las arterias de mediano y pequeño calibre, restringiendo el flujo sanguíneo y afectando a órganos como riñones, piel, nervios y tracto digestivo, entre otros. Era dependiente de nutrición parenteral que se administraba en su domicilio de manera crónica a través de un acceso venoso, a lo que se suma una diabetes mellitus tipo 1, con tratamiento de insulina.

"Tuve un infarto intestinal masivo, me quitaron el intestino delgado y el intestino grueso y me dijeron que en un futuro probablemente fuese candidato a un trasplante, que al final sí que salió bien. Hay que tener la cabeza en su sitio y estar siempre animado, siempre positivo, siempre pensando que las cosas van a salir bien", ha explicado el paciente, Juan Jesús Martínez.

Tras el procedimiento quirúrgico y una vez en casa, el paciente se alimenta actualmente de forma convencional por vía oral, dieta prácticamente normal y medicación necesaria. "Tuvo una recuperación sorprendentemente buena. A los 16 días de la intervención estaba en su domicilio. Está llevando una evolución magnífica. Está consiguiendo ganar peso, está recuperando su vida normal, ya pregunta por la posibilidad de hacer deporte. Con esto conseguimos ofrecerles una segunda oportunidad no solo de supervivencia sino de mejorar su calidad de vida", ha explicado el doctor Calvo.

Una impresión que confirma el propio paciente, que asegura encontrarse "estupendamente". "Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, volver al a gimnasio y volver a disfrutar de la vida con mis hijos, mi familia y tirar para adelante, que al final eso es lo importante", subraya.

Llevada a cabo por la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del 12 de Octubre, ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializado, de Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición clínica, Anestesia y Enfermería, entre otros.

"Es una cirugía altamente especializada que debe hacerse en centros de referencia y con un bagaje y experiencia importante en este tipo de trasplantes de órganos abdominales complejos", ha explicado el cirujano digestivo.

El 12 de Octubre cuenta con la única unidad de trasplante de órganos abdominales que realiza actualmente los intestinales y multiviscerales. Además, cuenta con una gran experiencia en el tratamiento quirúrgico de casos de fallo intestinal y otras enfermedades, o situaciones y patologías digestivas complejas, siendo, por otro lado, la única del país que hace todos los tipos de implantaciones de órganos abdominales.