El 12 de Octubre, primero en España en contar con un microscopio que permite observar células vivas con gran precisión

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario 12 de Octubre se ha convertido en el primer centro hospitalario en España que cuenta con un microscopio capaz de observar con gran precisión estructuras subcelulares y células vivas, así como seguir sus movimientos en el tiempo.

En concreto, se trata de un confocal, con fluorescencia y una superresolución de 90 nanómetros, frente a los de 240 o 120 con que cuentan habitualmente los centros de investigación del sistema sanitario.

Una tecnología puntera que permite visualizar estructuras subcelulares más pequeñas y detalles más finos, ofreciendo imágenes de mayor calidad y permitiendo investigaciones más profundas. En concreto, acercará la estructura celular a un nivel aún más detallado, al ser capaz de distinguir estructuras separadas entre sí a una distancia tan reducida como 90 namómetros.

Además de una mayor resolución, también mejora la velocidad de adquisición de las imágenes y está asistido por Inteligencia Artificial (IA).

Este equipamiento, adquirido por el Instituto de Investigación i+12 y financiado con la Ayuda para Adquisición de Experimentos e Infraestructuras Científico-Técnicas del Instituto de Salud Carlos III, permitirá analizar y diagnosticar alteraciones en enfermedades con mucha más exactitud en el área de investigación.

Un equipamiento que dará cobertura a todas las áreas del i+12 para la realización de una amplia variedad de estudios, según ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

La adquisición se suma a otros tres equipos que forman parte de la plataforma de microscopia del i+12. Según destaca el centro hospitalario en un comunicado, estos avances le permitirán seguir desarrollando "una investigación de calidad y de vanguardia que le mantiene entre los hospitales punteros de España".