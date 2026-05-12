Archivo - Yolanda Díaz visita el ISCIII para conocer su labor en formación sanitaria, salud laboral y Medicina del Trabajo - ISCIII - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha acogido este lunes la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que junto parte de su equipo ha mantenido una reunión con nuestra directora, Marina Pollán, a la que también ha asistido la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno.

El encuentro se ha centrado principalmente en la labor de nuestra Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT). Se han compartido objetivos comunes en salud laboral, y se han tratado temas como la formación sanitaria especializada, la investigación en Medicina del Trabajo, la divulgación editorial y la colaboración con entidades nacionales e internacionales en este ámbito.

También han asistido al encuentro nuestra subdirectora de Terapia Celular, María José Buitrago; la directora de la ENMT, Araceli López-Guillén; el investigador Javier Sanz Valero, y la directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INNST) -dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social-, Aitana Garí.

La reunión ha comenzado con una perspectiva general del ISCIII como organismo público de investigación en salud, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y del Ministerio de Sanidad, y sobre su dedicación a la I+D+I sanitaria, la financiación de la ciencia biomédica, la formación y la prestación de servicios científico-técnicos.

Con respecto a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT), se ha repasado su labor como referente nacional en formación, investigación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la salud laboral y la medicina evaluadora. Tal y como se ha destacado, la Escuela está desarrollando un proceso de fortalecimiento como centro orientado a consolidar un modelo formativo innovador, interdisciplinar y alineado con las necesidades actuales del sistema sanitario, laboral y de protección social.

La directora general y la directora de la ENMT han compartido con la ministra de Trabajo y Economía Social la labor de colaboración institucional que se desarrolla desde el centro y desde el Instituto, con organismos como el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el citado el INSST, institutos autonómicos de seguridad y salud laboral, y organismos internacionales como European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) y la red europea European Union of Medical Specialists (UEMS).