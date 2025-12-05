Yolanda Díaz pide investigar las privatizaciones sanitarias en todo el país tras el caso del Hospital de Torrejón

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido que se abra una investigación a nivel nacional sobre la gestión privatizada dentro de la sanidad pública, ante la gravedad que entraña el presunto rechazo de pacientes y pruebas no rentables en el Hospital de Torrejón (Madrid) y que, bajo su criterio, podría ser incluso constitutivo de un delito.

"La sanidad privada está agujereando la sanidad pública en nuestro país. Lo que estamos conociendo estos días es de una gravedad inmensa", ha alertado en declaraciones a los medios tras visitar una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cuestionada por la polémica que rodea a este centro sanitario gestionado por el grupo Ribera Salud.

Díaz ha exigido en primer lugar que la Comunidad de Madrid, que ostenta las competencias sanitarias en esta región, tiene que "dar respuesta a lo que está pasando".

Además, ha asegurado que no solo hay que investigar este centro sino desplegar una auditoría sobre el conjunto de la gestión externalizada en todo el país, dado que los ciudadanos tienen derecho a conocer si hay instrucciones encaminadas a rechazar asistencia cuando no reporta beneficio a las empresas adjudicatarias.

LLAMA A DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA: "NO PUEDE SER UN NEGOCIO"

"Hay hechos que son delictivos, que son gravísimos. Tenemos que salir a defender la sanidad pública, no puede ser un negocio la sanidad pública (...) Nuestra salud no puede estar en manos privadas", ha proclamado la también ministra de Trabajo.

Al hilo, ha reiterado que la sanidad privada está "agujereando y deteriorando la salud pública del conjunto del país", dado que a su juicio resulta evidente que "cuando hay negocio no se prioriza el cuidado ni la salud, se prioriza ganar dinero".

Finalmente, ha remarcado que la sanidad es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos, como se ve en los sondeos.