World Vision demanda financiación y refuerzos para enfrentar el brote de ébola declarado en RD Congo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

World Visión ha demandado financiación urgente y un refuerzo en la coordinación regional para hacer frente al brote de ébola declarado en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo (RDC), donde se han registrado 32 casos sospechosos y 15 muertes.

En un comunicado, la ONG ha expresado su "profunda preocupación" por la situación en el país africano, que afronta su decimosexta epidemia de ébola con una tasa de mortalidad que alcanza el 57 por ciento en la actualidad.

"El ébola es una enfermedad mortal que devasta familias y comunidades, y estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas en Kasai", ha señalado la directora nacional de World Vision en la RDC, Aline Napon.

La representante de la organización ha destacado el trabajo realizado en brotes anteriores para limitar la propagación de esta enfermedad, muy contagiosa, y reducir la transmisión. "El ébola genera mucho miedo en las comunidades, y dar respuesta puede ser un reto para los servicios sanitarios y los trabajadores sanitarios comunitarios que cuentan con pocos recursos", ha aseverado.

El equipo de World Vision en el este de la RDC está trabajando con sus socios y las autoridades sanitarias locales para determinar la magnitud del último brote y ha instado a los donantes a que liberen fondos de emergencia para apoyar a los trabajadores sanitarios, a las comunidades y a los equipos de protección en Kasai y las provincias vecinas.

Asimismo, ha pedido a los actores humanitarios y a los gobiernos de la región de los Grandes Lagos que mejoren la vigilancia y la preparación transfronteriza, especialmente en las zonas de alto riesgo.