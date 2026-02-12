Vox registra dos PNL para exigir la financiación de la investigación liderada por Barbacid frente al cáncer de páncreas

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado dos proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a financiar la investigación liderada por el bioquímico Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que tiene como objetivo encontrar una cura para el cáncer de páncreas.

La formación ha celebrado como un "hito histórico" los avances presentados por el equipo de Barbacid, que ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica. Ahora, los investigadores buscan seguir el estudio para poder aplicarlo en el futuro a humanos, lo que requiere apoyo económico.

"El Gobierno no ha manifestado interés alguno en resolver la necesidad financiera de 30 millones de euros del equipo de investigación", ha criticado Vox, que ha calificado este hecho de "trágico y vergonzoso" y ha apuntado al "extenso historial de despilfarro y gasto inútil" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Junto a esto, ha asegurado que, desde su llegada al Gobierno, Sánchez mantiene "congelado" el presupuesto destinado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Asimismo, ha apuntado a las recientes polémicas surgidas en torno a este centro, "sin que el ministerio competente haya hecho algo", ha criticado en referencia al Ministerio de Ciencia.

Vox ha finalizado asegurando que "es evidente" que el Gobierno de Sánchez "se dirige por motivos estrictamente ideológicos y partidistas, así como por razones de mantimiento del poder", en lugar de decidir a qué dedica el presupuesto "por la máxima del bien común de España y los españoles".

30 MILLONES DE EUROS

El partido ha presentado una PNL para su debate en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja en la que insta al Gobierno a destinar de forma "inmediata" una partida presupuestaria de 30 millones de euros para financiar la investigación sobre el cáncer de páncreas liderada por Mariano Barbacid.

También llama a auditar el gasto público e identificar "gastos innecesarios y superfluos sin repercusión alguna sobre el bien común de los españoles", con el fin de "redirigirlos" a objetivos que realmente redunden en su beneficio e intereses.

Por otra parte, la segunda PNL está dirigida a su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para instar del mismo modo al Gobierno a habilitar "con carácter inmediato" una dotación presupuestaria extraordinaria y finalista destinada a la línea de investigación de Barbacid.

Además, aboga por reorientar las prioridades estratégicas y presupuestarias del CNIO, garantizando que la mayor parte de los recursos públicos asignados se destinen de forma directa y verificable a proyectos de investigación de alto impacto clínico, especialmente en aquellos tumores con mayor tasa de mortalidad y menor supervivencia, como el cáncer de páncreas.

Por último, reclama la realización de una auditoría independiente de las actividades del CNIO, centrada en la gestión económica, la asignación de recursos, las actividades no estrictamente investigadoras y los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, a fin de garantizar la "correcta utilización" de los fondos públicos y exigir responsabilidades a quienes han llevado al centro "a esta situación económica de desprestigio".