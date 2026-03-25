Archivo - VOX insta al Congreso a derogar el RD de universalidad de Sanidad porque "los españoles deben ser siempre los primeros" - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, David García, ha manifestado en el Pleno de esta Cámara que "los españoles deben ser siempre los primeros", por lo que ha reclamado la derogación del Real Decreto que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España.

García ha defendido una moción al respecto presentada por esta formación política, y que ha contado con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En la misma, que será votada mañana, se exige esta medida, así como establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, y atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital. También se pide combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades regionales.

"España se ha convertido en una gigantesca sala de espera" en la que "los españoles solo tienen derecho a pagar, a esperar y a callar", ha sostenido, para añadir que la situación de la Sanidad Pública es "límite" por la "responsabilidad directa de quienes han gobernado este país y las distintas comunidades autónomas". "Lo han construido ustedes, decisión tras decisión, ley a ley, abandono tras abandono", ha manifestado.

A su juicio, el vigente es "un sistema sanitario saturado, tensionado e incapaz de responder a tiempo". "España no puede ser el hospital del mundo", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que "hay que derogar ese decreto que pretende que quienquiera puede venir a España y hacer uso de la Sanidad".

"No puede ser que una persona pueda venir aquí de turismo sanitario y le paguemos entre todos sus operaciones y tratamientos", ha señalado García, quien ha concretado que, solo en los dos últimos años, la Sanidad española ha tenido que asumir la entrada de casi dos millones de extranjeros, a los que se sumará el millón más que ha asegurado que pretende regularizar el Ejecutivo.

Por todo ello, considera que el Gobierno se ha encargado de "sobrecargar un sistema esencial sin reforzarlo, sin dimensionarlo y sin asumir las consecuencias de sus políticas", lo cual ha sido rechazado por la representante del Grupo Parlamentario Sumar, Alda Recas, quien ha defendido que el Ministerio de Sanidad ha aportado "más inversión y más reformas".

SUMAR PIDE RESPETO PARA LA NORMA

"Llevamos desde 2012 esperando", momento en el que "el Partido Popular (PP) dejó a más de 800.000 personas sin atención", ha subrayado en relación con el Real Decreto aprobado entonces por los 'populares' en esta materia. "Respeten el Real Decreto de universalidad", ha enfatizado, para agregar que "la gente que viene aquí son jóvenes, usan poco el sistema y es mucho mejor que lo utilicen antes y no después, que tengan que acudir a Urgencias".

Recas, que ha tildado de "bulo" la afirmación de que esta norma pueda espolear el turismo sanitario, se ha referido al borrador de Estatuto Marco, el cual también viene incluido en la moción, pidiendo su retirada. "Después de 20 años esperando para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, no vamos a parar ahora", ha subrayado.

Precisamente, el hecho de que este texto registrado en el Congreso de los Diputados haya incluido diferentes puntos "con un contenido dispar", ha sido afeado por la miembro del Grupo Parlamentario Popular, Esperanza Reynal, que ha señalado que la enmienda al respecto está basada en el "sentido común". "Hemos propuesto un modelo de financiación personalizado, adaptado a las necesidades reales e insistimos en una partida económica destinada a la Sanidad", ha explicado al respecto.

"La Sanidad española debe dar acceso a quien lo precise, porque tenemos una tradición humanitaria demostrada", ha declarado, para afirmar, no obstante, que la política de inmigración del Ejecutivo "es un desastre". "No podemos hacer de la irregularidad un derecho", ha señalado, tras lo que ha asegurado que "el 'Sanchismo' invita y otros pagan".

EL PP EXIGE UNA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA HUELGA MÉDICA

En cuanto a la huelga médica, la 'popular' ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "solucione el problema ya". "Ha pasado de agitar la calle a deslegitimar a los profesionales, a desacreditarlos calificando la huelga como 'política' por denunciar el deterioro del sistema", ha aseverado.

Además, en este debate han participado los miembros del Grupo Mixto, Javier Sánchez, que ha rechazado la "obsesión" de VOX con la inmigración, pese a ser una "falacia" asegurar que la saturación del sistema sanitario "es por los inmigrantes"; y del Grupo Parlamentario Republicano, Etna Estrems, quien ha afirmado que votarán en contra de la moción y que lo que se precisa son "recursos".

Por su parte, la integrante del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Cobo, ha subrayado que lo que hace el Gobierno es "ejercer sus competencias". De hecho, y en referencia a las de las comunidades autónomas, ha recordado la "aportación adicional de 21.000 millones de euros" del Ejecutivo para las regiones, "que podrían dedicarse, por ejemplo, a la Sanidad Pública".

Con ello, la moción ha quedado debatida y pendiente de votación. En la misma se insta también a revertir el deterioro y el colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS); atender de forma prioritaria sus necesidades en materia de personal y financiación; acabar con la opacidad informativa; acelerar de manera urgente los trámites administrativos, de evaluación y de negociación necesarios para la financiación y la incorporación del tratamiento 'WJUVEK' para la enfermedad de piel de mariposa; y a favorecer que las personas que padecen patologías raras puedan beneficiarse de un diagnóstico precoz y acceder a los tratamientos disponibles.