Vox dice que la sanidad ha "reventado" en Ceuta, con "sarna y tuberculosis", y llama a actuar contra Mónica García

Archivo - La diputada de Vox, María Elisa García Fuster, en una atención a los medios - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha aseverado este miércoles que la sanidad ha "reventado" en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, con casos de "sarna y tuberculosis", y ha pedido, en consecuencia, actuar contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y llevarla ante los tribunales.

"Hace unos días advertimos de que la sanidad estaba completamente colapsada por la inmigración ilegal, hoy podemos decir que ha reventado y que la salud de los ceutíes está en grave peligro", ha expresado en un comunicado.

García Fuster ha alertado de problemas de salud pública e insalubridad que, según denuncia, se han agravado en los últimos días con casos de sarna, tuberculosis e impétigo. Ante ello, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "no reforzar las plantillas ni aportar los recursos necesarios".

Asimismo, ha denunciado la acumulación de residuos y el deterioro de determinados espacios públicos y ha afirmado que "los últimos episodios de violencia sexual constituyen un problema de salud pública", reprochando así a Mónica García que asegure "desde el sofá de su retiro veraniego" que la sanidad ceutí funciona "con normalidad".

"FUERTE PRESIÓN ASISTENCIAL"

Según García Fuster, hospitales y centros de salud están afrontando en Ceuta "una fuerte presión asistencial, con profesionales que doblan turnos y con intervenciones y consultas programadas suspendidas", lo que, en sus palabras, está provocando "retrasos diagnósticos y terapéuticos" para los residentes de la ciudad autónoma.

Así las cosas, ha inisistido en su pretensión de activar de forma "inmediata" en el Congreso el artículo 102 de la Constitución para que Pedro Sánchez, Mónica García y otros ministros sean acusados de traición, un mecanismo que Vox no puede hacer solo y que requiere el concurso del PP.