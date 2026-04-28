Vox defiende en el Congreso derogar el decreto de universalidad y garantizar la "prioridad nacional" en la sanidad

Archivo - La diputada de Vox Blanca Armario durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a derogar el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, y garantizar la "prioridad nacional" en el acceso al sistema sanitario.

En su iniciativa, Vox advierte de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sufre un "lento pero constante declive", que provoca que el derecho a la protección de la salud "de los españoles" esté "cada vez más deteriorado". La formación política apunta a las "políticas de inmigración masivas" como "una de las causas de este empeoramiento".

Durante la defensa de la PNL, la diputada Blanca Armario ha aseverado que la "crisis del sistema sanitario" no es "repentina" ni un "colapso inesperado", sino que surge "de la acumulación de decisiones erróneas, de la ausencia de planificación, de mala gestión y de la obstinación ideológica de este Gobierno".

Además, ha denunciado que los gobiernos de PP y PSOE han permitido que los sistemas sanitarios autonómicos se conviertan en "distintos destinos turísticos para los extranjeros", donde reciben atención "a coste cero sin haber contribuido jamás al sistema, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos", pero que se traduce en "más impuestos para los españoles", quienes, según ha señalado, no ven reflejada su contribución en mejores servicios públicos.

"El diagnóstico de nuestro sistema sanitario es el que todos sabemos. Tenemos saturación, deterioro y colapso. Los hospitales y centros de salud necesitan más profesionales sanitarios y más profesionales médicos. Pero claro, ellos se marchan ante el desprecio de este Gobierno", ha añadido.

En este contexto, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que ya esté pensando en las elecciones de la Comunidad de Madrid, en lugar de dar respuestas a la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS).