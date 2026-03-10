Vox critica el RD que garantiza la atención sanitaria a migrantes en situación irregular: "No somos una ONG"

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha rechazado este martes el real decreto que aprobará el Consejo de Ministros para garantizar la atención sanitaria pública a personas inmigrantes en situación irregular, por lo que ha aseverado en su crítica que España no es una ONG.

"Ya han convertido nuestras prisiones y el parque público de viviendas en delegaciones de países extranjeros. Ahora quieren colapsar nuestra sanidad pública ¿Para quién gobierna el PSOE? No somos una ONG. No somos una organización benéfica. No somos el hospital del mundo", ha criticado Garriga en una publicación en X.

Esta ha sido la reacción de Vox tras conocer que el Gobierno va a aprobar este martes el real decreto que devuelve la cobertura sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, superando de este modo las barreras impuestas por el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular).

El nuevo real decreto simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable. Además, para acreditar la residencia en España, el solicitante podrá presentar no solo el documento de empadronamiento, sino también certificados de escolarización; informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas; facturas a su nombre; y cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular.