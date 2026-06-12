El VIH causó 1,2 millones de nuevos casos en el mundo en 2025, un 43% menos que en 2010

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causó el año pasado 1,2 millones de nuevos casos en todo el mundo y 570.000 muertes, lo que supone un descenso del 43 y del 57 por ciento, respectivamente, en comparación con el año 2010, según se desprende de un informe publicado por ONUSIDA este viernes.

En 2025, un total de 40,9 millones de personas vivían con VIH a nivel mundial, de las que un 88 por ciento conocía su estado serológico. Entre estas, un 89 por ciento estaba en tratamiento y, de ellas, el 95 por ciento tenía supresión viral.

Aunque estos datos están cerca del objetivo 95-95-95 marcado por ONUSIDA para conseguir erradicar el sida para 2030, la agencia de Naciones Unidas ha aseverado que "el mundo no está en camino" de alcanzar estas cifras, como consecuencia de los recortes en financiación externa, el retroceso en derechos humanos y la falta de inversión y priorización de la prevención del VIH y los servicios comunitarios.

Según recoge el informe, la reducción del 23 por ciento en la financiación de la ayuda mundial al desarrollo, que supone la mayor caída registrada, ha afectado de forma notable a los programas de VIH. "No cabe duda de que esta es la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad", ha alertado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Los programas de pruebas de VIH disminuyeron un 22 por ciento en entornos con alta prevalencia entre 2024 y 2025, lo que implica un aumento de personas que no pueden acceder al tratamiento y la expansión del virus. La adopción de la profilaxis preexposición (PrEP) cayó un 38 por ciento en 62 países y, en algunas naciones, la financiación para programas de preservativos disminuyó un 93 por ciento y el dinero destinado a programas que garantizan el acceso a servicios de prevención se redujo un 80 por ciento.

Aunque 32,1 millones de personas infectadas recibían tratamiento antirretroviral, un 2,7 por ciento más que en 2024, 8,8 millones permanecían sin recibir tratamiento y hasta cinco millones desconocían ser portadoras del virus.

PROGRESO DESIGUAL

El progreso es desigual entre regiones, según expone el informe, que recoge un incremento en el número de infecciones registradas desde 2010 en Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África, y América Latina.

Cada semana, 3.000 adolescentes y mujeres jóvenes en África subsahariana contraen el VIH, lo que para ONUSIDA es una de las señales más claras de que el mundo no está logrando llegar a algunas de las poblaciones más vulnerables.

En paralelo, el informe alerta de un "peligroso retroceso" en materia de derechos humanos, tras detectar el primer aumento de la criminalización de poblaciones marginadas desde que ONUSIDA comenzó a seguir estas tendencias. En 2025, alrededor del 39 por ciento de las personas de 33 países denunciaron actitudes discriminatorias, dos países introdujeron leyes punitivas contra las personas homosexuales y un país aumentó sus sanciones.

ONUSIDA ha alertado de los problemas que suponen estas barreras legales y sociales, ya que cuando las personas temen ser arrestadas o discriminadas, no se hacen pruebas ni buscan atención médica, lo que permite que la epidemia siga creciendo.

"El retroceso en materia de derechos humanos y espacio cívico no es accidental: es organizado, político, tiene consecuencias reales para la salud pública y resultados nefastos en relación con el VIH", ha señalado Byanyima para advertir de que las enfermedades se propagan más rápido donde los derechos humanos son más débiles.

OPORTUNIDADES

Pese a todo, ONUSIDA ha afirmado que los objetivos para 2030 "siguen siendo alcanzables" y podrían evitar 3,2 millones de nuevos contagios, siempre que los países trabajen desde la "unidad y compromiso constantes".

Entre los esfuerzos positivos de los países, el informe detalla que la proporción de recursos nacionales destinados a la respuesta al VIH aumentó del 28 por ciento en 2010 al 52 por ciento en 2024. Desde enero de 2025, más de 54 países se han comprometido a incrementar su financiación nacional.

Asimismo, un cuarto de los 152 países analizados han integrado el VIH en estrategias de salud más amplias. Por ejemplo, los servicios para el cáncer de cuello uterino se han incluido en las directrices nacionales sobre el VIH en más de 80 países.

En cuanto a las innovaciones disponibles, el informe pone en valor lenacapavir, un antirretroviral inyectable de acción prolongada, que se estima que ya han recibido más de 6.000 personas en cinco países de África subsahariana.

ESTRATEGIA PARA 2030

"Sabemos cómo acabar con el sida", ha destacado la directora ejecutiva de ONUSIDA, quien ha asegurado que "la cuestión ahora es política" y depende de que los países decidan invertir en la lucha contra el VIH y el sida o retroceder, lo que podría "revertir décadas de progreso logrado con tanto esfuerzo".

Para alcanzar los objetivos mundiales de lucha contra el VIH en 2030, el informe recuerda que son necesarios 21.900 millones de dólares anuales (unos 18,9 millones de euros) en los países de ingresos bajos y medios.

Los próximos 22 y 23 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una Reunión de Alto Nivel sobre el VIH/sida, donde los países se reunirán para adoptar una nueva declaración política sobre el VIH.

Esta declaración incluirá objetivos generales como brindar tratamiento antirretroviral a 40 millones de personas para 2030, garantizar que 20 millones de personas tengan acceso a medicamentos para prevenir el VIH y asegurar que todas las personas reciban servicios libres de estigma y discriminación.