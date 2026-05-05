Vicepresidente canario exige "todas las garantías posibles" si el crucero con hantavirus recala en las islas

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha exigido este martes "todas las garantías posibles" tanto para los pasajeros como para la población canaria si se decide finalmente que el crucero afectado por un brote de hantavirus recale en puertos del archipiélago.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que "dependerá de lo que diga el Gobierno de España y de las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud" --hay una reunión convocada a partir de las 13.30 horas-- y lo que puede hacer el Gobierno regional es "pedir que se haga con plenas garantías".

Domínguez, que en una entrevista concedida a 'La Radio Canaria' ha mostrado su deseo de que "mejor" que no haga escala en Canarias, ha dicho no obstante que el Ejecutivo tiene a disposición todos sus medios para "ayudar" pero insistiendo en que no les corresponde la decisión final.

En esa línea ha comentado que hasta el momento no se ha activado "ningún protocolo" en las islas porque no tienen "más noticias" a la espera de la reunión y no saben si el barco "va a llegar o no va a llegar a Canarias". "Es una competencia absoluta del Gobierno de España en la que nosotros no tenemos ninguna decisión de tomar", ha agregado.

Domínguez ha aclarado que Canarias tiene "hospitales de primera" y están preparados para hacer frente a las consecuencias del brote de hantavirus, "con unos profesionales magníficos preparados para atender esta emergencia, eso es indiscutible", más allá de que se puedan plantear necesidades específicas.

"Me imagino que si fuese necesario alguna ayuda desde otro lugar del territorio nacional, el Gobierno de España lo tendrá previsto", ha explicado.