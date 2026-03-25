Veterinarios, matemáticos, médicos y profesores tienen las menores tasas de paro en España, según el INE

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores que han recibido formación en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, así como en ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas y en educación tienen las menores tasas de paro en España y se sitúan por debajo de las de personas que han optado por otras especialidades o se han quedado en la formación básica.

Así lo reflejan datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025.

En concreto, la tasa de paro más baja se da entre las personas formadas en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria (5,11%), seguida de ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas (5,81%); mecánica, electrónica y otra formación técnica (6,16%); salud y servicios sociales (7,43%); educación (7,49%); negocios, administración y Derecho (7,61%), y tecnologías de la información y comunicación (7,78%).

Por el contrario, las mayores tasas de paro se concentran entre los ubicados por el INE en sectores desconocidos (17,85%); entre quienes han recibido una formación básica (14,08%); entre los trabajadores del sector servicios (12,27%), y entre los que han recibido formación en arte, humanidades y lengua (10,25%).

En la mayoría de los sectores, la tasa de paro femenina es superior a la masculina, salvo en artes, humanidades y lenguas; ciencias sociales, periodismo y documentación, y salud y servicios sociales.

Según el organismo, el 55,5% de la población española de 16 o más años cuenta con formación general, lo que se corresponde con las personas que a lo sumo han alcanzado la enseñanza secundaria obligatoria o el bachillerato. El resto de la población tenía en 2025 alguna especialidad, destacando el sector de estudios de Negocios, Administración y Derecho (10,8%).

LAS TIC PRESENTAN LA TASA DE EMPLEO MÁS ELEVADA

El INE analiza las distintas ramas y concluye que la población de 16 y más años formada en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) presentó el año pasado la tasa de empleo más alta de las distintas especialidades formativas, con un 81,72%.

A las TIC les siguen los trabajadores formados en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, con un 76,51% de sus licenciados o graduados trabajando. El 'top 3' de empleo por formación recibida se completa con quienes se han especializado en negocios, administración y Derecho, con una tasa de empleo del 73,26%.

El cuarto puesto es para los que han recibido formación en mécanica, electrónica y otra formación técnica (72,57%), seguido de los que han cursado ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas, con una tasa de empleo del 72,24%, y de los formados en ciencias sociales, periodismo y documentación (70,60%) y en salud y servicios sociales (70,24%).

En el lado opuesto, las menores tasas de empleo se encuentran entre quienes se formaron en sectores desconocidos o poco específicos, con un 22,95%, y aquellos que tienen una formación general y básica (39,16%).

Por sexos, la tasa de ocupación femenina fue superior a la masculina en ciencias sociales, periodismo y documentación, y en mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción.