Vecindad por la Sanidad Pública llama a salir a las calles de Madrid el domingo para blindar este "derecho"

José María Martín, Marcela Martín y José Luis Yuguero. - EUROPA PRESS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de un centenar de asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha llamado a abarrotar las calles de la capital este domingo día 31 para defender nuevamente una Sanidad Pública entendida como "derecho de todos" frente al "negocio" de un modelo "privatizador" defendido por las administraciones madrileñas del PP.

La movilización ha sido presentada este jueves durante un acto celebrado en la Librería Traficantes de Sueños por los representantes de este movimiento vecinal José María Martín, Marcela Martín y José Luis Yuguero.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años --noviembre de 2022, febrero de 2023 y mayo de 2024 y 2025--, algunas de ellas con gran capacidad movilizadora, fundamentalmente las que coincidieron con la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la pasada legislatura.

En esta ocasión, bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', seguirá el mismo formato que en ocasiones anteriores, con cuatro columnas que partirán a las 12.00 horas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Según ha remarcado Marcela Martín, la Sanidad Pública "no es un negocio" y "no puede ser un botín para empresas privadas". "Cada euro de la pública que se vaya a la privada es un euro que está restando a nuestra salud y nuestro bienestar", ha dicho.

Así, los convocantes volverán a denunciar que un "derecho" como la Sanidad no puede ser "entregado" a "intereses particulares" y reclamarán un sistema "público y de calidad" que llegue a todos y no dependa de lo que cada uno tenga "en la cartera". "La sanidad no debe generar beneficios económicos, debe generar bienestar social", alegan los convocantes.

En este marco, se reclamará el "blindaje" de la Sanidad Pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y revertir "los bienes privatizados". "La Sanidad Pública es lo que genera una igualdad entre la población y marca el futuro para este país. Si decae, decaen en cascada todos los demás servicios públicos", han advertido durante la rueda de prensa.

Asimismo, protestarán por el "desmantelamiento de la Atención Primaria" y defenderán un primer nivel asistencial "fuerte" ya que, sin él, "el sistema sanitario entero colapsa". Al hilo, han vuelto a recordar la necesidad de incrementar el presupuesto hasta el 25% en este primer nivel asistencial.

"Nuestros centros de salud son la primera línea de defensa. No podemos permitir que el tiempo de espera para ver a un médica o una médico de familia se cuente por semanas, ni que las urgencias extrahospitalarias sean cajas vacías sin personal suficiente", han denunciado.

En este marco, José Luis Yuguero ha criticado "el insulto a la inteligencia" que supone el paso de las quejas por falta de profesionales y a la movilización de todos los recursos sanitarios con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio.

DIGNIDAD PARA LOS PROFESIONALES

La marcha también servirá para reclamar "dignidad" para los profesionales que trabajar en el sector sanitario, con peticiones como la implantación de las 35 horas semanales en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la convocatoria llega en un contexto de conflictividad laboral marcado por la huelga indefinida intermitente convocada a nivel estatal por el colectivo de médicos y facultativos para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión. Tras cuatro semanas en esta primera fase -de febrero a mayo--, hay prevista una nueva semana de paros entre el 15 y el 19 de junio.

Con estos paros, el Comité de Huelga estatal protesta por el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones sindicales de la Mesa del Ámbito y exigir la elaboración de un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

"No podemos seguir expulsando talento mientras nuestra sanidad se queda sin personal. Exigimos condiciones dignas para el conjunto de las y los profesionales que trabajan en la Sanidad Publica. Cuidar a quienes nos cuidan es la única forma de garantizar una asistencia de calidad", remarcan los organizadores.

LAS LISTAS DE ESPERA

En la marcha también se denunciará unas listas de espera en la región que, según los organizadores de la marcha, sonde "vergüenza" y que fomentan el modelo "privatizador". "La salud no puede esperar. El retraso sistemático en pruebas, especialistas y cirugías es una forma silenciosa de expulsar a la ciudadanía hacia los seguros privados. Es una privatización encubierta que crea pacientes de primera y de segunda en función de la cuenta corriente", han alegado.

En concreto, con datos de abril, los últimos disponibles, la lista de espera quirúrgica acumula 107.208 personas, con 46,65 días de demora media; otras 728.917 aguardan la primera cita para consultas externas, con un tiempo medio de espera de 61,17 días y, finalmente, había otros 186.810 huecos pendientes para pruebas diagnósticas y terapéuticas, con un tiempo medio de demora de 53,9 días.

MAYOR FINANCIACIÓN

En este contexto, desde este movimiento volverán a reclamar mayor inversión en Sanidad Pública en la región, la comunidad que más crece en población y la que "menos invierte por habitante en sanidad y la que más recursos desvía de la pública a la privada". Según han remarcado en rueda de prensa, el gasto por habitante es de 1.424 euros, frente a regiones como Asturias, donde llegan a 2.301 euros por habitante.

"Los efectos de esta nefasta gestión se intentan tapar culpando a la población migrante --que también trabaja, cotiza y paga impuestos-- del deterioro, la falta de medios y la saturación de la sanidad pública", han indicado.

Entre otras acciones, este movimiento también ha impulsado la campaña 'Reclama' para recoger las demandas de los ciudadanos del sistema público de salud, con más de 71.000 hasta el momento.