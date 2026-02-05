Archivo - La valoración de la Sanidad Pública por universitarios baja 31,2 puntos porcentuales - LUCKYBUSINESS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La valoración positiva de la Sanidad Pública por jóvenes universitarios ha descendido en 31,2 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, pasando de una percepción optimista de su calidad por parte de un 72,5 por ciento a un 41,3 por ciento, según datos de un informe del Instituto MESIAS - Inteligencia de Marca España.

En concreto, estos resultados han sido recogidos, hasta diciembre del pasado año, por el Observatorio de Calidad Institucional 2025 elaborado por la citada institución, que considera que la percepción actual erosiona la credibilidad institucional y supone un deterioro reputacional profundo y sostenido del sistema sanitario público.

Este informe, que analiza servicios públicos, infraestructuras, empleo, transparencia y corrupción, muestra que la proporción de jóvenes universitarios que considera que España no cuenta con una Sanidad Pública de calidad se ha multiplicado por 2,6 desde 2021.

Además, desde el Instituto MESIAS han subrayado que, a tenor de los resultados, la brecha entre quienes valoran positivamente y negativamente la Sanidad Pública se ha reducido de forma drástica. En 2025, los jóvenes que consideraban que en España existía una Sanidad Pública de calidad eran 1,2 veces más que quienes tenían una percepción negativa, frente a las 5,5 veces registradas en 2021.

MENOS DE LA MITAD CREE QUE EN ESPAÑA LA HAY DE CALIDAD

Por tanto, en esta institución consideran que este estrechamiento de la diferencia confirma un cambio estructural en la percepción del sistema sanitario. Menos de la mitad de los jóvenes considera que en España hay Sanidad Pública de calidad, han destacado en este contexto.

Por último, el Instituto MESIAS advierte de las implicaciones internas de esta situación y de la afectación de la imagen institucional y a la marca España, al tratarse de uno de los pilares tradicionalmente mejor valorados del modelo social español.