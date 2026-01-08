La URV lidera un proyecto "pionero" para prevenir las agresiones contra profesionales de la salud

De izquierda a derecha, Francisco Valls Fonayet, Isabel Torrubia Pérez, Ángel Belzunegui Eraso y Anna Maria Sánchez Aragón, que forman parte del equipo investigador de la URV - URV

Un proyecto "pionero" coordinado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona junto a otras cuatro universidades catalanas analizará durante 3 años las agresiones a profesionales de la salud en Catalunya para proponer medidas de prevención y apoyo, informa el centro en un comunicado este jueves.

Se trata del proyecto Viogensalut, que ha recibido la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y pretende identificar los factores de riesgo y predicción de las agresiones, reducir su incidencia y mejorar la protección del personal sanitario como del administrativo que trabaja en la Atención Primaria.

También pretende aumentar la conciencia social sobre esta problemática y contribuir a políticas de prevención, intervención y acompañamiento más efectivas.

Utilizará un enfoque de "triangulación metodológica" en tres fases: la primera se basará en una encuesta cuantitativa a unos 1.000 profesionales de centros de atención primaria de toda Catalunya para cuantificar y caracterizar las agresiones; y en la segunda fase se llevarán a cabo entrevistas y grupos focales a más de 100 profesionales para comprender el impacto de los episodios.

En la última fase participativa se diseñarán y validarán las medidas preventivas y protocolos de apoyo, que se pilotarán en 15 centros de salud de Catalunya.

La investigación, que se llevará a cabo entre 2025 y 2028, ha recibido el apoyo de colegios profesionales y sociedades científicas como el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona y la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.