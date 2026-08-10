UPTA advierte de que el cobro en efectivo en algunas actividades sanitarias podría ocultar hasta un 40% de facturación

Archivo - Imagen de recurso de un hombre en una consulta médica. - SEB_RA/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido de que el cobro en efectivo en determinadas actividades sanitarias podría estar ocultando hasta el 40 por ciento de la facturación, por lo que solicitará formalmente al Ministerio competente que los autónomos y las sociedades mercantiles que desarrollan actividades sanitarias privadas estén obligados a utilizar sistemas de cobro electrónicos que permitan garantizar la trazabilidad de los ingresos.

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA ha realizado un análisis económico sobre la situación de determinadas actividades profesionales, especialmente aquellas vinculadas al ámbito sanitario, tras las denuncias recibidas por parte de trabajadores autónomos.

El estudio pone de manifiesto la preocupación existente por la utilización del efectivo en determinadas actividades sanitarias y profesionales, una circunstancia que, según las estimaciones elaboradas por la organización, podría estar facilitando la ocultación de hasta un 40 por ciento de la facturación real en algunos casos.

Según el análisis de UPTA, un profesional sanitario con una facturación media superior a 800 euros diarios podría alcanzar unos ingresos anuales próximos a los 200.000 euros, de los cuales alrededor de 80.000 euros podrían quedar fuera del control tributario si se confirmara una ocultación del 40 por ciento de la facturación.

Si este comportamiento se reprodujera entre 1.000 profesionales, la facturación presuntamente no declarada alcanzaría 80 millones de euros anuales. En un escenario de 5.000 profesionales, el volumen económico ascendería hasta 400 millones de euros. Y si afectara a 10.000 profesionales, la cifra podría situarse en torno a 800 millones de euros anuales susceptibles de escapar al control tributario.

UTILIZAR DE FORMA OBLIGATORIA TARJETA BANCARIA, TRANSFERENCIA O BIZUM

La organización considera que la próxima implantación del sistema Veri*Factu, que reforzará el control de la facturación de la mayoría de los trabajadores autónomos, debe ir acompañada de medidas adicionales en aquellos sectores donde el uso del efectivo continúa siendo habitual y dificulta la labor de control de la Agencia Tributaria.

UPTA España defiende que las consultas, clínicas y centros sanitarios privados deban utilizar de forma obligatoria sistemas de pago mediante tarjeta bancaria, transferencia, Bizum profesional u otros medios electrónicos que permitan conocer la trazabilidad completa de los ingresos obtenidos y reducir significativamente las posibilidades de ocultación de facturación.

Asimismo, la organización solicitará a la Agencia Tributaria que intensifique las actuaciones inspectoras en aquellas actividades donde existan mayores indicios de utilización masiva del efectivo y un riesgo elevado de economía sumergida.

"Todos los trabajadores autónomos debemos competir bajo las mismas reglas. Si a la inmensa mayoría del colectivo se le exige una facturación completamente controlada mediante sistemas como Veri*Factu, resulta razonable que aquellas actividades donde el riesgo de ocultación de ingresos es mayor también estén sometidas a mecanismos eficaces de trazabilidad. No puede haber profesionales de primera y de segunda en materia de control fiscal. Solo así podremos garantizar una competencia leal, una mayor justicia tributaria y una financiación suficiente de los servicios públicos", ha finalizado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.