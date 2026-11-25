Archivo - La mano de un hombre sostiene un vapeador. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPEV ha advertido de que la prohibición de sabores del vapeo, aprobada por el Consejo de Ministros este martes, pone en riesgo 4.650 empleos en el conjunto de la cadena de valor y amenaza la viabilidad de más de 450 pymes, sin que el Ejecutivo haya cuantificado esas consecuencias en la memoria económica de la norma, según informa la patronal de empresas del sector del vapeo en un comunicado.

En concreto, la patronal del vapeo ha criticado que el Ejecutivo ha aprobado "por la puerta de atrás y sin comparecencias" de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el Consejo de Ministros, la reforma del Real Decreto 579/2017 que prohíbe los sabores distintos al tabaco en los líquidos de vapeo.

UPE ha señalado que esta medida, "cuya aprobación han ocultado para no afectar a la campaña electoral", supone una prohibición de facto y compromete la viabilidad del comercio especializado y de fabricación nacional, dado que afecta al 95% del catálogo de productos del mercado.

La patronal de empresas del sector del vapeo cuantifica el impacto de la medida con datos de Afi, situando la pérdida potencial en 328 millones de euros de valor añadido y hasta 133 millones de aportación fiscal anual.

Además, el impacto de esta medida alcanza al comercio, la fabricación, los proveedores y la actividad sostenida por las rentas de esos empleos. "El Gobierno elimina los productos de los que dependen sus negocios y afirma que no tendrá efectos sobre la economía", denuncia UPEV.

En la industria, el impacto se concentra en Cataluña, donde se fabrica el 80% de los líquidos producidos en el país. "Las tiendas del vapeo fueron, para muchos, una salida a la crisis económica del 2009. Se convirtieron en puntos de proximidad para personas que buscaban asesoramiento para dejar el tabaco de combustión y buscar una manera menos dañina de consumir nicotina. Ahora, este Real Decreto les conducirá al cierre", ha explicado el presidente de UPEV, Arturo Ribes.

La organización ha advertido también de que la medida no evalúa suficientemente su impacto sobre fumadores adultos y exfumadores que utilizan estos productos, ya que para muchos consumidores adultos, disponer de alternativas con sabores distintos al tabaco es un elemento clave para distanciarse del cigarrillo, por lo que eliminar estas opciones podría modificar sus pautas de consumo y favorecer el desplazamiento hacia productos no regulados o, de vuelta al cigarrillo.

La patronal ha denunciado que el Gobierno aprueba la medida sin incorporar una evaluación suficiente de su coste económico, pese a las solicitudes del Ministerio de Economía, la CNMC y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa para ampliar el análisis.

"El Gobierno ha tenido años para evaluar las consecuencias y sigue adelante sin cuantificar los empleos y negocios que pone en riesgo. Reclamamos controlar los puntos de venta y proteger a los menores, aspectos no contemplados en este Real Decreto. Cerrar el mercado legal deja más espacio al ilegal", ha concluido Ribes.