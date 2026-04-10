La Universidad Francisco de Vitoria impulsa un Instituto para aplicar la neurociencia a la Salud Mental - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid ha presentado el Instituto de Neurociencias y Psicología Social Aplicada (SINAPSICO), un nuevo centro integrado en su Facultad de Educación y Psicología que busca aplicar la neurociencia a la Salud Mental y los grandes retos sociales.

Esta institución, dirigida por Román Darío Moreno Fernández, tiene el objetivo de trasladar la investigación en neurociencia y Psicología a la intervención social, para lo que se orienta a generar conocimiento riguroso sobre los mecanismos biológicos y psicológicos del comportamiento humano desde una perspectiva multidisciplinar, con una clara vocación de servicio a la sociedad.

"Su fin es conectar conocimientos de ciencias básicas, como la biología y la neurociencia, con realidades sociales", ha explicado su máximo representante, mientras que la vicerrectora de Profesorado y Modelo Formativo de este centro académico, María Lacalle, ha destacado la combinación de "la excelencia académica, el compromiso investigador y una clara orientación a la transferencia de conocimiento y al servicio a la sociedad".

El contexto en el que nace el SINAPSICO parte de una concepción antropológica que entiende a la persona como una realidad bio-psico-social y espiritual. A través de la misma, abordará tanto la investigación como la docencia y la divulgación, con especial atención a la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales.

REALIDAD VIRTUAL APLICADA EN DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO

Una de las intervinientes en el acto de presentación de este Instituto ha sido la directora de la Cátedra de Innovación y Salud Mental Digital de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, la doctora Lucía Halty Barrutieta, que ha indicado que la realidad virtual "se utiliza como ese reactivo emocional intentando generar escenarios estandarizados para apoyar un diagnóstico".

"En un ciclorcómetro en bicicleta, ya conseguíamos ver las mejoras cognitivas relacionadas con funciones del lóbulo frontal, como la atención sostenida y la fluidez verbal", ha explicado la directora del Grupo de Estudios Cognitivos y Psicofisiológicos en Adicciones de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la doctora Patricia Sampedro, en relación con los beneficios del ejercicio en jóvenes con consumo problemático de alcohol.

También han participado la profesora del Grado en Psicología de la UFV, la doctora Inés Abalo Rodríguez, quien ha asegurado que el SINAPSICO "se caracteriza por poner el foco en grupos que pasan a un segundo plano"; y la psicóloga sanitaria y cofundadora de ITEC Psicología, la doctora Rebeca Pardo Cebrián, que ha analizado los factores que explican el uso intensivo de herramientas conversacionales.

Por último, ha tomado la palabra el director de la compañía Logicortex y del Laboratorio de Neuropsicología Traslacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el doctor José María Ruiz Sánchez de León, que ha advertido sobre los paralelismos con las adicciones comportamentales.