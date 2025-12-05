La Unión Europea "endurece" las revisiones de la vista para obtener el carnet de conducir

Archivo - Conducir. - CEDIDA / HOSPITAL VITHAS NISA VIRGEN DEL CONSUELO

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Visión y Vida ha detallado que la nueva directiva de la Unión Europea sobre el permiso de conducción "endurece" las revisiones de la vista necesarias para poder conducir, con un examen más exhaustivo, entre otras medidas aprobadas por el Pleno del Parlamento Europeo el pasado noviembre.

Según ha explicado Visión y Vida, aquellas personas que quieran obtener el carnet de conducir deberán someterse a una evaluación visual más completa que incluye revisión de la agudeza visual, campo visual, visión crepuscular, deslumbramiento, sensibilidad al contraste, diplopía y otras funciones relacionadas con la seguridad al volante.

La nueva normativa mantiene los mínimos de agudeza y campo visual para coches y motos y para conductores profesionales, pero define mejor los casos de visión monocular, diplopía, enfermedades oculares progresivas y las licencias con condiciones o restricciones.

Además, la norma sustituye el término 'autoridad médica competente' por 'profesional competente autorizado por la legislación nacional', lo que abre la puerta a que optometristas y otros profesionales de la visión, donde la ley lo permita, realicen las evaluaciones de aptitud visual para conducir.

Junto a esto, la Directiva anima a los países a aplicar los mismos exámenes visuales completos también en las renovaciones, reforzando de este modo la importancia de las revisiones periódicas de la visión y la necesidad de mantener una buena visión durante toda la vida útil del carnet.

Cabe destacar que los gobiernos de los Estados miembros tienen un plazo de tres años para transponer la legislación europea a su marco nacional.