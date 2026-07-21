Unión de Estanqueros rechaza el proyecto de Ley del tabaco que se "excede" con los espacios sin humos

Archivo - Fachada de un estanco, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha mostrado su rechazo a la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 28/2005 y lo remita a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, "saltándose su paso" por el Consejo de Estado y después de haber recibido observaciones, alegaciones y críticas en el periodo de consulta por organismos tanto españoles como europeos, según informa en un comunicado.

En concreto y respecto a medidas concretas, la Unión de Estanqueros no comparte que Sanidad haya decidido equiparar sanitariamente a todos los productos relacionados ignorando la reducción de daños que ofrecen algunos de ellos frente al tabaquismo y que ya se está demostrando en algunos países que han optado por otras políticas con estos productos.

De esta forma, consideran que este Proyecto de Ley "ignora completamente" los numerosos estudios existentes sobre la reducción de daños frente al tabaquismo que ofrecen los nuevos productos que han llegado al mercado. Así, creen que teniendo en cuenta el objetivo del Ministerio de Sanidad de mejorar la salud de los ciudadanos, los productos de riesgo reducido deberían tener una "consideración claramente diferenciada".

Respecto a la ampliación de los espacios sin humos, la Unión de Estanqueros considera que Sanidad se ha "excedido" en las prohibiciones y ha recordado que Francia acaba de excluir a las terrazas de su reciente ampliación de espacios sin humo.

El presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Miguel Ángel Martínez, ha reconocido que el sector quiere que el "mercado del tabaco y los productos relacionados esté bien regulado, especialmente en lo que respecta a estos últimos que llevan años en un cierto limbo legal". "Sin embargo, creemos que, ante las numerosas objeciones, alegaciones y críticas, y teniendo en cuenta la coincidencia con la revisión de las Directivas europeas, quizás sería conveniente esperar y de este modo evitar desajustes y revisiones posteriores", ha indicado.

"Creemos que hay que llegar al Congreso de los Diputados con un texto más consensuado y menos criticado. Y tratándose de una normativa sanitaria, creemos que debería tener en cuenta los innumerables estudios que están publicándose sobre la reducción de daños de los nuevos productos relacionados y legislar en consonancia otorgándoles una consideración diferente a la del tabaco tradicional", ha recalcado.

De esta forma, los estancos han lamentado que este proyecto avanza hacia el trámite parlamentario con un texto ampliamente criticado, ya que se ha saltado su paso por el Consejo de Estado y después de haber recibido todo tipo de observaciones, alegaciones y críticas en el periodo de consulta por organismos tanto españoles como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Consejo Económico y Social (CES) como europeos.